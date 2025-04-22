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426凱道工讀生遭誣指走路工 國民黨：青鳥學共產黨批鬥

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨發起426上凱道「反綠共，戰獨裁」活動。圖／取自國民黨副發言人康晉瑜臉書
國民黨發起426上凱道「反綠共，戰獨裁」活動。圖／取自國民黨副發言人康晉瑜臉書

國民黨發起426上凱道「反綠共，戰獨裁」活動，國民黨副發言人康晉瑜表示，青鳥連正常的硬體設備廠商找工讀生，都可以造謠成走路工，是怕當天群眾上凱道氣勢會遠勝419「綠營側翼同樂會」，所以開始打預防針？

康晉瑜指出，綠營青鳥每每造謠、每每翻車，造謠國民黨動員「收錢的志工」，抹煞參與者的自主性。事實是，任何大型街頭活動，可能涉及包括舞台、硬體設備、燈光等需求，活動廠商處理現場環境本就需要臨時的工讀人力支援現場。

康晉瑜反問，按照側翼的標準，難道民進黨以後每一場大型活動，只要有需要舞台設備、硬體設施，都強迫廠商「做功德」，不准請工讀生支援？反正霸凌、壓榨勞工，民進黨也熟悉。如果青鳥側翼要出征在野黨，儘管放馬過來。

康晉瑜批評，綠營側翼為了搞政治、造謠無極限，從過去的路易莎、到現在單純的硬體設備廠商，處處為難基層正規經營的民間公司、處處要貼上政治標籤，到底還給不給人活？現在是學起共產黨？不服務於黨的，統統需要被批鬥？4月26日民意的怒火絕對會壓過綠營惡意無極限的造謠。

此外，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤批評，去年426，國民黨立院黨團總召傅崐萁率團赴陸見中共政局常委王滬寧，現在藍白426要齊上街頭，這是擁抱426「死阿陸仔」的周年紀念嗎？國民黨青年團前副總團長何元楷批評，拿日期諧音來做歧視發言不僅不恰當，也有失國會議員高度和水準。

何元楷說，台灣社會擁抱著多元、民主、包容的價值，在這個價值框架下，不管吳思瑤是針對哪裡人，都不應說出這樣的歧視言論，吳思瑤身為立委，拿日期諧音來做歧視發言，無論是對哪個國家還是地區的人，說出這樣的歧視用語，實在沒資格當立法委員。

他批評，從吳思瑤嘴裡就可以知道民進黨眼裡沒有國政，滿腦充斥著意識形態，說什麼、做什麼都是以意識形態為優先，說到底，民進黨怎麼不先檢討一下總統府、部會、民進黨國會辦公室、黨內怎麼會出那麼多的共諜賣台仔？如果民進黨這麼愛拿特定日期來做文章，乾脆民間發起4月26日這天改成「民進黨共諜紀念日」。

側翼 國民黨 民進黨

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