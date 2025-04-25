康橋單車環台學生終於回來了！ 受傷學生由同學攙扶回校園

康橋國際學校秀岡校區10年級學生「2025築夢康橋壯遊臺灣單車環台」活動，25日中午順利返抵新店青山校區。雖然途中於22日不幸遭遇一輛逆向自小客車衝撞車隊，造成7名學生受傷送醫，但學生們仍展現堅毅不屈的精神，團結完成最後路段。

面對車禍突發事故，校方立即調整行程，23日全隊改搭遊覽車北上，24日改走西濱與南寮一帶安全自行車道，觀察學生狀況後再度啟程。歷經2日調適，車隊終於在25日順利返抵青山校區，完成最後的歡迎與結業典禮。

校方指出，其中最令人動容的是，原本因事故停騎的班級，最終在家長支持與全班共識下選擇重返隊伍，雖未再騎乘，仍以步行方式通過終點拱門。幾位受傷學生也在同學攙扶下步入會場，現場爆出最熱烈的掌聲，見證康橋學生不放棄、不離棄的堅毅精神。

校方表示，環台期間，各班學生配戴代表色緞帶作為識別。為聲援受傷班級，其他班級學生主動於24日發起「紫緞帶行動」，在安全帽上繫上代表該班的紫色緞帶。這股善意旋即擴散，全體學生與師長紛紛響應，連迎接車隊的家長、甚至其他校區與年級也以紫色愛心或配件加入行列，社群媒體間湧現大量感人分享。

家長會洪會長在典禮上說：「這條紫緞帶，把大家的心繫在一起，共同為受傷學生祈福，也為所有環台師生打氣。」校方則感謝各界支持，並強調單車環台是康橋傳統且具教育意義的活動，透過實地挑戰培養學生的堅毅與團隊合作，不會因一次意外而放棄，但會從中檢討並強化安全規劃，也將持續關注師生心理狀況，提供必要支持。