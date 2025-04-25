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康橋單車環島車禍！他南迴公路目睹師生「自律騎車」讚：沒法再挑剔了

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
康橋國際學校單車環島，4月18日騎乘在南迴公路上，有駕駛目睹師生在雙向單線道路互相高聲提醒車況路況、學生統一配戴「國際橘」的頭帶和短襪。圖／吳先生提供
康橋國際學校單車環島，4月18日騎乘在南迴公路上，有駕駛目睹師生在雙向單線道路互相高聲提醒車況路況、學生統一配戴「國際橘」的頭帶和短襪。圖／吳先生提供

康橋國際學校單車環島學生在彰化遭撞事件，網路酸民狂酸與校友力挺各自表態；台東一位吳姓男子於18日下午前往屏東辦事，在南迴公路遇見順向的單車隊，目睹師生在雙向單線道路互相高聲提醒車況路況、學生統一配戴「國際橘」的頭帶和短襪。他說，「師生都很自律」。

吳先生說，他開車進入南迴公路看到車隊，一眼就看到學生頭上飄揚的橘色頭巾和短襪，沿途都會聽到車隊後段的男女騎士吆喝，雖然無法真正聽到內容，但從高亢語氣聽來，直覺是在警告前方隊友，後方有車輛靠近要靠邊騎行或是減速，也聽到前方車友呼喊回應，大家都很靠近護牆騎。

他表示，因為學生人數多，盡管分成4、5個集團向前挺進，但相當有秩序，除了老師和教練帶隊前導，還有騎乘機車人員在車隊前後數公里處開始來回穿梭通報路況；實在覺得校方維護學生人身安全的作法沒辦法再挑剔，能夠感受到康橋將學生安全放在第一位，也尊重路上的其他駕駛。

吳先生說，他記得車隊的背心上有康橋學校的字樣，當時他心想年輕真好，可以團隊騎乘單車環島，讓學生親身體驗台灣景色；4天後在報紙上看到有學生騎單車在彰化被撞，心中還想莫非是在南迴公路上遇見的學生車隊，看到「康橋」的新聞標題才恍然大悟。

事後吳先生透過新聞得知昏迷的學生終於甦醒轉院台大，他說，「我是父親，車隊真的很自律，還有配套的安全防護；說真的啦，同向和對向的車都自動避讓了不是嗎？人同此心，心同此理，希望就醫的學生盡快恢復正常」。

昨天國立台東大學附屬特殊教育學校也舉辦「齊心騎力成年禮」活動，校長王金香就表示，騎在馬路上多少會有一些危險，所以每一次都做足準備，3月就先帶孩子路騎，並教導各項安全規則，且依孩子體能及熟悉度分3組，並規畫路線，由志工和保母車陪伴，若沒有做好萬全準備，也不會輕易上路。

康橋 車禍

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