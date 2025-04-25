單車畢旅、成年禮 加強安全成共識

騎單車成年禮或畢業旅行大行其道，雖有意義，但風險也大，讓師長備感壓力。近日康橋車禍事故造成7名學生受傷，引起部分家長疑慮，有學校猶豫是否舉辦，也有校方認為不應因噎廢食，會更加強相關安全事宜。

國立台東大學附屬特殊教育學校不受影響，車隊昨如期出發，長征20公里完成「齊心騎力成年禮」，校長王金香坦言，「會擔心，但已做好準備才上路」，今年3月就先帶孩子路騎，教導各項安全規則，若沒有做好萬全準備，不會輕易上路。一名陪騎志工說，康橋事故發生前，就已規畫好路線，事故發生後，再走了一次，確認沒問題才上路。

麻豆國中畢業生單車環島公益活動10年，因康橋事故猶豫今年是否續辦，校長蔡淑芬說，學生安全永遠是首要考量；家長與學生的支持是推動活動的重要動力，現在部分家長對安全有疑慮。

台中僑泰高中校長溫順德說，校外教學或畢旅，除了保險，還要求做到3件事，旅行社先到景點實地勘察安全、拍照回報；第二是帶隊老師等行政人員人力要充足；第三，親水活動一定限制水深膝蓋以下，以策安全。

台中明道中學有單車環島、單車花東，學校表示，不會因此事件影響，但會拉高防範規格。彰化縣原斗國中小學有單車社團，指導老師王文明表示，今年預定騎到台東知本，尚未接到家長表達看法，將如期舉辦。

彰化二林鎮萬合國小今年第3年舉辦天使單車公益之旅，預定7月成行，從桃園騎到嘉義，沿途撿垃圾做公益。校長陳金鍠說，康橋車禍案後，有家長表達疑慮，但經過討論，認為只是單一事件，不能因噎廢食，會再加強沿途安全維護。

苗栗縣有144所中小學，教育處說，縣府對各校畢旅都會要求提報計畫審核，這次康橋事件比較類似突發意外，對縣內各校參加畢旅影響應不大；彰化縣府教育處也說，這次康橋車禍意外無法預防，還未聽聞縣內有辦類似活動的學校停辦。