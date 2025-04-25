康橋車禍 冷氣工毒駕收押

彰化縣蕭姓男子本月22日開車逆向衝撞康橋國際學校單車隊，造成7名學生輕重傷。由於蕭男肇事前車行飄忽，經尿液、血液檢驗呈毒品陽性反應，警方在他車內搜出喪屍煙彈和吸食器，蕭到案坦承毒駕，開車前施用喪屍煙彈、海洛因、安非他命3種毒品，彰化地檢聲請羈押禁見獲准。

彰化地檢署指出，檢察官指揮北斗警分局偵辦，初步調查結果，現場蕭男肇事車輛中遺留施用毒品器具、依托咪酯（煙彈）毒品等，蕭男被送醫後自行離院，疑故意不到案，企圖聯繫友人到場湮滅毒品等犯罪證據。

彰檢表示，依蕭男被拘提到案後供述及事證，檢察官認其在駕車前，先、後施用毒品海洛因、安非他命、依托咪酯等毒品，致意識不清車禍肇事，採集他的尿液及血液送驗，也呈現毒品陽性反應。

檢察官訊問後認為蕭男涉施用毒品、毒駕肇事並逃逸，涉公共危險、過失致重傷害等罪嫌重大，並有逃逸、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

毒駕肇事一再發生，國教行動聯盟要求政府立即修法，禁止駕駛人開車時吸食菸品、電子煙及其他可能為毒品的新型煙品。

交通部表示，汽機車駕駛人行駛道路，手持菸品、吸食，或點燃電子煙等致影響他人行車安全，可處600元罰鍰；如吸食海洛因、安非他命、依托咪酯成分電子煙，優先依刑法論處，將持續與法務部、警政署滾動檢討，研議更完善措施及規定。

至於傷勢最嚴重的顏姓學生，彰化基督教醫院昨還原驚心動魄的搶救過程，由於他頸部大血管大出血，已呈現低血容量性休克狀態，最後輸了上百袋、共6000西西血液才搶救回來。

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