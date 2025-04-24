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康橋7生輕重傷…毒駕事件頻傳 陳菁徽批劉世芳：心思還在大罷免？

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立委陳菁徽。圖／陳菁徽辦公室提供
國民黨立委陳菁徽。圖／陳菁徽辦公室提供

再發生毒駕車禍事件，造成在單車環島的7名學生受傷，國民黨立委陳菁徽批評，又一場喪屍菸彈悲劇，政府明知問題嚴重性，卻遲遲不給前線執法足夠資源，內政部長劉世芳應多花心思守護國人安全，而非全心全意投入政治鬥爭、操作大罷免

康橋國際學校高二單車環島成年禮，22日途經彰化縣埤頭鄉彰水路，遭蕭姓男子駕車逆向行駛撞擊造成7名學生輕重傷，事後蕭男的車子被警方搜出喪屍煙彈和吸食器，到案後也坦承駕車前施用海洛因、安非他命、喪屍煙彈等毒品。

陳菁徽感嘆「又一場喪屍菸彈悲劇，內政部長心思還在大罷免嗎？」喪屍菸彈流行的速度驚人，不只是因為成癮性強，更因製作門檻低，短短兩年吸食人數暴增132倍，儘管警政署多次宣稱專案有成，但大家每天仍能在新聞中看到一再重演的悲劇。

陳菁徽指出，早在去年總質詢時，她就曾嚴正向行政院長卓榮泰提出警告，依托咪酯濫用的情況已經失控，短短三個月內奪走兩名警察的性命；她當時要求政府立刻將其列為二級毒品，並提供前線員警更有效的檢測工具，但遺憾的是，即便制度改了，仍無法有效嚇阻毒品流竄。

陳菁徽表示，身為三寶媽，任何孩童受傷事件都是傷透心扉；身為立法委員，她更無法接受，政府明知問題的嚴重性，卻遲遲不給第一線執法人員足夠的檢測工具及資源。她向內政部長劉世芳喊話，多花心思在守護國人安全，支持第一線員警查緝，而不是全心全意投入政治鬥爭、操作大罷免，真正該被關注的，是孩子們安全以及社區的安寧。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

劉世芳 喪屍煙彈 康橋 罷免 車禍 陳菁徽

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