決不寬貸！毒駕撞康橋學生「面臨雙重罰則」 交通部長嚴厲譴責

康橋國際學校高二單車環島成年禮車隊22日行經彰化縣，遭一名年約41歲蕭姓冷氣工逆向駕車撞擊，造成7名學生分受輕重傷，肇事蕭男雖無酒駕，但在偵訊時，坦承涉嫌毒駕。交通部長陳世凱嚴厲譴責，強調政府已採取強硬措施，毒駕將面臨雙重處罰，絕不寬貸，並將持續檢討研擬更完善防制措施。

康橋國際學校舉辦「單車環島成年禮」，不料車隊4月22日行經彰水路三段時，遭一輛逆向自小客車撞擊，造成7名學生受傷，肇事的41歲蕭姓駕駛無酒駕，但在送醫後自行離院、一度失聯，警方採驗血液及尿液釐清是否涉及毒駕。

陳世凱今下午臉書發文表示，近日康橋車禍事件中，肇事駕駛疑似驗出毒駕，導致無辜孩子受傷。「我們要嚴正譴責這樣的行為」，強調政府已採取強硬措施，絕不寬貸這種危害公共安全的行徑，對於毒駕、酒駕零容忍。

陳世凱指出，毒駕不僅違法，更是將他人安全視為無物，根據刑法第185條之3及道路交通管理處罰條例第35條，毒駕將面臨嚴厲的雙重處罰，過往已修正並加重罰則部分，包含駕駛交通工具施用毒品檢測為陽性或不能安全駕駛時，最高可處3年以下有期徒刑，併科30萬元以下罰金；致人死亡者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科200萬元以下罰金。

此外，致重傷者，將可處1年以上7年以下有期徒刑，併科100萬元以下罰金；致受傷者，可吊扣駕照2年到4年；致重傷或死亡者，終身吊銷駕照。

陳世凱強調，交通部同步與法務部、內政部警政署密切合作，持續檢討並研擬更完善的防制措施。內政部警政署也指示全國各警察機關加強毒駕查緝力度，嚴格執行檢測。

陳世凱說，生命只有一次，請珍惜自己也尊重他人，毒駕和酒駕零容忍，政府嚴正執法，共同守護交通安全。

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