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喪屍煙彈毒駕撞康橋車隊 國教盟籲修法禁開車吸電子煙

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
國教盟青年部執行長李雨函表示，學生的安全絕不能成為法規漏洞的代價，政府必須立即行動。圖／國教盟提供
國教盟青年部執行長李雨函表示，學生的安全絕不能成為法規漏洞的代價，政府必須立即行動。圖／國教盟提供

康橋國際學校新店校區舉辦單車環島活動，41歲蕭姓男子施用海洛因及喪屍煙彈（依托咪酯）後，駕車逆向撞入學生車隊，造成7名學生受傷。對此，國教行動聯盟青年部表示，要求政府立即修法，禁止駕駛人在開車時吸食香菸、電子煙及其他可能為毒品的新型菸品，防止駕駛分心或毒駕再次發生。

撞傷康橋7名學生的41歲蕭姓男子，經檢警初步調查結果，現場肇事車輛遺留施用毒品器具、喪屍煙彈。對此，國教盟表示，喪屍煙彈施用後常導致使用者喪失自我控制能力，已陸續造成多起交通事故，甚至導致無辜警員與民眾喪命。

刑事警察局預防科長林書立表示，民眾開車應專心注意安全，不要邊抽成分不明電子煙，不但會造成重大悲劇，也不利自己心臟健康，警方不但會加強取締吸毒駕駛，嚴懲危害公共安全的犯罪，也鼓勵民眾檢舉不法毒品銷售行為。他提醒，電子煙並非安全替代品，更不是邊開車邊抽的無害產品，駕駛務必認清風險，專心開車，避免成為毒駕加害者。他同時呼籲警方應加強取締毒駕，嚴懲一切危害公共安全的犯罪行為。

國教盟青年部執行長李雨函表示，學生的安全絕不能成為法規漏洞的代價，政府必須立即行動。國教盟青年部嚴正要求政府與立法院立即修法，明確禁止駕駛人於行駛中吸食香菸、電子煙及其他可能為毒品的新型煙品，防止駕駛分心或毒駕情形再次發生，造成重大公共危險。駕駛人毒駕已成社會重大風險來源，政府應針對曾涉毒駕行為者建立篩檢與風險管理制度，配合必要的上路限制或再評估程序。

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康橋 車禍

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