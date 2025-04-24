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毒駕撞康橋單車環島學生釀7傷 冷氣工肇事前竟吸食3種毒品

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
康國國際學校單車環島成年禮學生途經彰化縣彰水路三段，其中一班被蕭姓男子駕車逆向行駛撞上，單車倒地，造成7名學生輕重傷。圖／曾姓民眾提供
康國國際學校單車環島成年禮學生途經彰化縣彰水路三段，其中一班被蕭姓男子駕車逆向行駛撞上，單車倒地，造成7名學生輕重傷。圖／曾姓民眾提供

康橋國際學校高二單車環島成年禮，22日途經彰化縣埤頭鄉彰水路，遭蕭姓男子駕車逆向行駛撞擊造成7名學生輕重傷，事後蕭男的車子被警方搜出喪屍煙彈和吸食器，到案後也坦承駕車前施用海洛因、安非他命、喪屍煙彈等毒品。

彰化地檢署今指出，康橋單車環島成年禮的車隊被撞後，彰化地檢署檢察官鄭文正指揮北斗警分局偵辦41歲駕駛人蕭男，初步調查結果，現場肇事車輛並遺留施用毒品器具、依托咪酯（菸彈）毒品等，且蕭男被送醫後自行離院，疑故意不到案，企圖連繫友人到場湮滅毒品等犯罪證據。

彰檢表示，蕭男到案後的供述及事證，檢察官認其曾在駕車前，先、後曾施用毒品海洛因、安非他命、依托咪酯等毒品，致意識不清肇致車禍，經採集他的尿液及血液以最速件送驗，確實呈現毒品陽性反應，檢察官訊問後認蕭男涉施用毒品、毒駕肇事並逃逸，涉公共危險、過失致重傷害等罪嫌重大，並有逃逸、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

根據司法資料顯示，蕭男2003年起即注射海洛因、吸食安非他命等毒品甚至販毒，多次被警方逮捕，第一次被判處勒戒並完成獲不起訴處分，但勒戒後5年內再犯，2004年吸毒兩案被判合併應執行徒期10月，2007年吸毒判刑1年6月，2008年吸毒、竊盜、違反替代役條例被台中高分院判刑9年。

蕭男在獄中表現還好，2015年10月假釋出獄並交付保護管束，2019年在住處以香菸捲海洛因吸食，尿液檢驗呈現嗎啡、可待因的陽性反應，2020年被判應合併執行1年3月。他吸毒缺錢花用就行竊，偷拆鄰居的戶外機電裝置，2007年涉犯竊盜罪被判合併應執行徒期5月。在本（4）月22日闖禍之前幾天，他又「檢」走鄰居放在屋外的五金零件被報警偷竊。

彰檢表示，毒品危害嚴重，施用新興毒品依托咪酯（菸彈）等造成意識不清肇致車禍害已害人，法務部一再宣示反毒政策，台灣高等檢察署亦督導本署執行數波緝毒安居專案，彰檢將依指示嚴打毒品犯罪，檢察官將依法擴大追查毒品來源依法嚴辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

彰化警方逮捕駕車逆向撞擊康國國際學校單車環島成年禮學生的蕭姓男子。圖／民眾提供
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康橋 車禍

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