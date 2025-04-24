毒駕撞康橋單車環島學生釀7傷 冷氣工肇事前竟吸食3種毒品

康橋國際學校高二單車環島成年禮，22日途經彰化縣埤頭鄉彰水路，遭蕭姓男子駕車逆向行駛撞擊造成7名學生輕重傷，事後蕭男的車子被警方搜出喪屍煙彈和吸食器，到案後也坦承駕車前施用海洛因、安非他命、喪屍煙彈等毒品。

彰化地檢署今指出，康橋單車環島成年禮的車隊被撞後，彰化地檢署檢察官鄭文正指揮北斗警分局偵辦41歲駕駛人蕭男，初步調查結果，現場肇事車輛並遺留施用毒品器具、依托咪酯（菸彈）毒品等，且蕭男被送醫後自行離院，疑故意不到案，企圖連繫友人到場湮滅毒品等犯罪證據。

彰檢表示，蕭男到案後的供述及事證，檢察官認其曾在駕車前，先、後曾施用毒品海洛因、安非他命、依托咪酯等毒品，致意識不清肇致車禍，經採集他的尿液及血液以最速件送驗，確實呈現毒品陽性反應，檢察官訊問後認蕭男涉施用毒品、毒駕肇事並逃逸，涉公共危險、過失致重傷害等罪嫌重大，並有逃逸、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

根據司法資料顯示，蕭男2003年起即注射海洛因、吸食安非他命等毒品甚至販毒，多次被警方逮捕，第一次被判處勒戒並完成獲不起訴處分，但勒戒後5年內再犯，2004年吸毒兩案被判合併應執行徒期10月，2007年吸毒判刑1年6月，2008年吸毒、竊盜、違反替代役條例被台中高分院判刑9年。

蕭男在獄中表現還好，2015年10月假釋出獄並交付保護管束，2019年在住處以香菸捲海洛因吸食，尿液檢驗呈現嗎啡、可待因的陽性反應，2020年被判應合併執行1年3月。他吸毒缺錢花用就行竊，偷拆鄰居的戶外機電裝置，2007年涉犯竊盜罪被判合併應執行徒期5月。在本（4）月22日闖禍之前幾天，他又「檢」走鄰居放在屋外的五金零件被報警偷竊。

彰檢表示，毒品危害嚴重，施用新興毒品依托咪酯（菸彈）等造成意識不清肇致車禍害已害人，法務部一再宣示反毒政策，台灣高等檢察署亦督導本署執行數波緝毒安居專案，彰檢將依指示嚴打毒品犯罪，檢察官將依法擴大追查毒品來源依法嚴辦。

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