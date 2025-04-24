毒駕撞傷康橋學生 喪屍煙彈干擾視覺、意識等易釀禍

新北市康橋國際學校高二生單車環島，前天行經彰化遭蕭姓男子駕車逆向衝撞，7名學生輕重傷。蕭男肇事前行車「飄移鬼切」，偵訊時坦承施用一級毒品海洛因和二級毒品依托咪酯。桃園療養院副院長李俊宏指出，依托咪酯多以電子煙型態被攝取，若是毒駕對四肢控制、意識以及視覺判斷都會影響，容易產生交通事故。

海洛因為一級毒品，屬於中樞神經抑制劑，吸食後典型會出現興奮、欣快感。李俊宏指出，大部分海洛因是透大靜脈注射，在血管施打，海洛因會隨著血液循環系統，進入腦部，並且受到欣快感等影響，個案施打後不見得有辦法開車，甚至車門，必須要等藥效稍微退去後才有辦法移動。再者，由於海洛因需要靜脈注射，難以邊開車邊施打，毒駕影響較大的可能是依托咪酯。

依托咪酯為二級毒品俗稱「喪屍煙彈」，常被加入電子煙油中，透用電子煙方式攝入。李俊宏表示，依托咪酯電子煙容易一邊抽一邊駕駛車輛，吸食後會有手抖或是四肢無力狀況，可能會出現握不好方向盤，或是油門控制有問題；國內外常見施用依托咪酯發生交通意外，駕駛常見開車左搖右晃、開車難以控制等。

再者，依托咪酯也會影響視覺協調。李俊宏說，施用依托咪酯後會影響視覺專注度判斷，無法對照路面號誌或是標線，如開車開到對向車道等。第三，依托咪酯也會影響意識，加上電子煙型態容易邊開車邊抽，會影響駕駛判斷增加風險。

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