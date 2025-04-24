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生死一線的背後…康橋重傷學生輸血百餘袋與死神搶命

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
康橋國際學校單車環島成年禮活動發生車禍，由彰基收治的重傷學生，經醫院一本報資料照片天搶救，共輸血百餘袋，昨天中午已經清醒，應家屬要求，由彰基安排轉送到台大醫院繼續治療。
康橋國際學校單車環島成年禮活動發生車禍，由彰基收治的重傷學生，經醫院一本報資料照片天搶救，共輸血百餘袋，昨天中午已經清醒，應家屬要求，由彰基安排轉送到台大醫院繼續治療。

康橋國際學校舉辦單車環島成年禮活動，車隊遭逆向行駛轎車撞上，造成7名學生輕重傷，其中受重傷的一名男生頸部大血管大出血，生命危急，經彰化基督教醫院共輸了上百袋6000西西血液，在24小時，昏迷指數從3到8再到清醒，才將他搶救回來。

彰基收治的這名學生是西洋劍高手，昨天中午清醒後，彰基應家屬要求，轉回台大醫院就近照顧，對於驚心動魄的搶救過程，背後是許多人的努力。

彰基發言人張尚文說，除了彰基醫學中心擁有的大量血庫外，並動用各科醫療團隊搶命外，事發當下，隨行師長、同學及時施予止血、包紮，加上後續的消防救護及醫護人員的急救，都功不可沒，否則以時流血情況，約3到5分鐘即可能失血過多而致命。

彰基人員指出，這名男生本月22日因嚴重創傷被送入二林基督教醫院急診，當時呈現低血容量性休克狀態，血壓無法測得，僅能觸及微弱脈搏。經初步急救並輸注紅血球與升壓藥物後，由於二基與彰基面對重大外傷與急重症時，為爭取黃金搶救時機，建置有完善的「綠色隧道」制度，緊急轉送至彰化基督教醫院，當意識指數3分，情況十分危急。

彰基醫療團隊立即展開救命流程，因為這名學生低血容性休克，立刻啟動輸血程序並安排多部位電腦斷層掃描。接著聯繫創傷科、神經外科、麻醉科與整形外科同時評估，進行搶救手術。

手術過程中，因嚴重頭頸外傷，發現多處大血管出血，立即會診心臟血管外科加入搶救，緊接著整形外科進場執行廣泛傷口清創，並由口腔外科協助止血。整場手術歷時近5小時，合計輸血上百袋，超過6000毫升，將原本昏迷指數3分的深度昏迷，術後逐步恢復，至凌晨時出現四肢動作反應，提升到8分，到中午出加護病房前，出現清醒點頭的意識反應。

這場看似成功的救援背後，卻也再次凸顯台灣急重症醫療體系長期面臨的結構性困境。彰基指出，台灣的醫院多以醫療財團法人形式經營，背負營收與點值雙重壓力，而急重症與加護病房的照護成本高、人力密集，卻因健保點值長期偏低，使得即便是大型醫院，也往往需要依賴衝高門診量與自費項目，來彌補重症照護帶來的財務缺口。

彰基人員指出，現行健保制度對 ICU、外傷、神經外科等高風險、高負荷的科別補償不足，也使得許多年輕醫師避開急診與重症相關專科，轉向醫美、自費健檢等報酬較高的領域，有待政府積極克服。

康橋國際學校學生成年禮騎自行車經過彰化縣，被逆向行駛轎車撞上，學生受傷送醫。圖／消防分隊提供
康橋國際學校學生成年禮騎自行車經過彰化縣，被逆向行駛轎車撞上，學生受傷送醫。圖／消防分隊提供
康橋國際學校單車環島成年禮活動發生車禍，由彰基收治的重傷學生，經醫院一天搶救，共輸血百餘袋，昏迷指數從3提升到8，再恢復清醒。本報資料照片
康橋國際學校單車環島成年禮活動發生車禍，由彰基收治的重傷學生，經醫院一天搶救，共輸血百餘袋，昏迷指數從3提升到8，再恢復清醒。本報資料照片

康橋 車禍

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