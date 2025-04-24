冷氣工毒駕撞康橋學生釀7傷 交通部曝懲處下場、滾動檢討防治作為

康橋國際學校高二單車環島成年禮車隊22日行經彰化縣，遭一名年約41歲蕭姓冷氣工逆向駕車撞擊，造成7名學生分受輕重傷，肇事蕭男雖無酒駕，但在偵訊時，坦承涉嫌毒駕。交通部表示，毒駕涉及刑法185條之3，且致人重傷，不僅吊銷駕照，還處1年以上、7年以下有期徒刑，得併科100萬以下罰金。

康橋國際學校舉辦「單車環島成年禮」，不料車隊4月22日行經彰水路三段時，遭一輛逆向自小客車撞擊，造成7名學生受傷，肇事的41歲蕭姓駕駛無酒駕，但在送醫後自行離院、一度失聯，警方採驗血液及尿液釐清是否涉及毒駕。

蕭男在偵訊時，坦承涉嫌毒駕，用一級毒品海洛因和依托咪酯後駕車，更因有拒接警方電話、與他人討論案情後刪除對話內容，遭依涉過失傷害及公共危險等罪嫌移送，移送複訊聲押禁見獲准。

交通部公共運輸及監理司司長林福山表示，毒駕涉及刑法第185條之3，以及道交處罰條例35條，這兩項都有加重處罰。該案肇事駕駛若確定為毒駕，將優先以刑法論處。

依照刑法第185條之3且致人重傷，肇事者可處1年以上、7年以下有期徒刑，得併科100萬以下罰金。林福山說，有關酒駕或毒駕防治，都是交通部及法務部防治的重點，相關防治作為，交通部也會與法務部警政署進行滾動檢討。

另外，林福山也說，在道交條例部分，毒駕與酒駕一樣，累犯罰款沒有上限，駕照部分也因致人重傷將吊銷。

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