逆向行駛撞康橋環島車隊釀7生輕重傷 冷氣工遭羈押禁見

康橋國際學校高二單車環島成年禮車隊22日行經彰化縣，遭一名年約41歲蕭姓冷氣工逆向駕車撞擊，造成7名學生分受輕重傷，蕭男被依公共危險、過失傷害罪嫌移送偵辦，彰化地檢署聲押，彰化地方法院裁定准押禁見。

警方調查，40歲蕭男22日從社頭鄉駕車到竹塘鄉裝置冷氣，行經埤頭鄉彰水路三段時，忽然偏離車道，「斜切」道路中線到對向車道，撞上行進間的康橋國際學校高二單車環島車隊，造成顏姓學生當場不省人事、兩人骨折、4人頭部和肢體擦挫傷，顏姓學生開刀急救後清醒，昨轉院回台北，其餘6名學生有兩人骨折、4人肢體擦挫傷，輕傷者均已出院返家。

蕭男肇禍後，被送雲林基督教醫院醫治，途中接到媒體來電，他回答開車時彎腰撿東西，不慎偏離車道發生車禍。警方調閱路口監視畫面，發現蕭男行駛彰鹿路、彰水路，一路行車忽左忽右，輕忽不定，疑似精神不濟。

據了解，蕭男有毒品、竊盜等前科，鄰居對他評價低，警方在車禍發生後即實施酒測，酒測值0，因車禍前的行車「多次變換車道」，蕭男被懷疑在事發前一天施用毒品，警方已採集尿液毛髮進行毒品鑑定。

檢方偵訊後，依車禍後蕭男被送往雲林基督教醫院醫治，包紮完未直接到北斗警分局說明車禍發生情形的狀況，向法院聲押，法院已裁定准押禁見。