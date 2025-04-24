衝撞康橋學生…冷氣工一路鬼切、急煞 遭疑毒駕

新北市康橋國際學校高二生單車環島，前天行經彰化縣埤頭鄉彰水路時，遭蕭姓男子駕車逆向衝撞，7名學生輕重傷。蕭男肇事前行車「飄移鬼切」，警方已採尿採血送驗，釐清是否毒駕，昨傍晚警詢後依過失傷害、公共危險等罪嫌送辦。

重傷的顏姓學生原本昏迷指數3分，昨進步到8分，從彰化基督教醫院轉送台大醫院。台大醫院神經外科部副主任王國川表示，病人病況穩定，首要之務為穩住腦部，目前仍還無法預測預後狀況。

肇事的41歲蕭姓男子從事冷氣安裝，供稱開車從社頭鄉駕車要到竹塘鄉裝冷氣，途中彎腰撿東西不慎偏離車道，才不小心發生車禍，有鄰居稱他是社區頭痛人物，行徑怪異。還有目擊民眾說，蕭男肇事前不斷高速變換車道、未打方向燈強行超車，一路無預警急煞、走走停停，懷疑可能毒駕。

警方已針對蕭男採尿採血送檢，昨傍晚將他移送至彰化地檢署時，蕭被記者追問「有沒有毒駕?要不要對受傷學生說對不起」時，低頭不發一語。

傷勢最嚴重的顏姓男學生左側頭部大面積創傷，經手術搶救，昨一早有好消息，昏迷指數從3分進步到8分，中午已經清醒，生命徵象恢復穩定。重症醫學會副理事長洪芳明說，恢復到8分，代表已可樂觀看待，期待學生慢慢復原功能。

彰化基督教醫院發言人張尚文說，重傷學生傷勢得以恢復，歸功於事發時師長、同學當下施予止血、包紮，加上後續消防救護及醫護人員急救，否則依他頭部大面積創傷，約3到5分鐘即可能失血過多，後果不堪設想。

至於康橋未來是否續辦成年禮活動，學校表示，將與家長進一步溝通後決定。家長會長洪淑怡說，將待學生狀況穩定後，再由學校與家長溝通討論，目前許多家長、學生希望完成成年禮心願，無人退隊。