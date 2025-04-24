聽新聞
0:00 / 0:00

衝撞康橋學生…冷氣工一路鬼切、急煞 遭疑毒駕

聯合報／ 記者林宛諭劉明岩張策李青縈／連線報導
蕭姓駕駛在衝撞康橋國際學校單車車隊前，就有蛇行情況，還險些和大貨車擦撞，遭懷疑是否毒駕。圖／民眾提供
蕭姓駕駛在衝撞康橋國際學校單車車隊前，就有蛇行情況，還險些和大貨車擦撞，遭懷疑是否毒駕。圖／民眾提供

新北市康橋國際學校高二生單車環島，前天行經彰化縣埤頭鄉彰水路時，遭蕭姓男子駕車逆向衝撞，7名學生輕重傷。蕭男肇事前行車「飄移鬼切」，警方已採尿採血送驗，釐清是否毒駕，昨傍晚警詢後依過失傷害、公共危險等罪嫌送辦。

重傷的顏姓學生原本昏迷指數3分，昨進步到8分，從彰化基督教醫院轉送台大醫院。台大醫院神經外科部副主任王國川表示，病人病況穩定，首要之務為穩住腦部，目前仍還無法預測預後狀況。

肇事的41歲蕭姓男子從事冷氣安裝，供稱開車從社頭鄉駕車要到竹塘鄉裝冷氣，途中彎腰撿東西不慎偏離車道，才不小心發生車禍，有鄰居稱他是社區頭痛人物，行徑怪異。還有目擊民眾說，蕭男肇事前不斷高速變換車道、未打方向燈強行超車，一路無預警急煞、走走停停，懷疑可能毒駕。

警方已針對蕭男採尿採血送檢，昨傍晚將他移送至彰化地檢署時，蕭被記者追問「有沒有毒駕?要不要對受傷學生說對不起」時，低頭不發一語。

傷勢最嚴重的顏姓男學生左側頭部大面積創傷，經手術搶救，昨一早有好消息，昏迷指數從3分進步到8分，中午已經清醒，生命徵象恢復穩定。重症醫學會副理事長洪芳明說，恢復到8分，代表已可樂觀看待，期待學生慢慢復原功能。

彰化基督教醫院發言人張尚文說，重傷學生傷勢得以恢復，歸功於事發時師長、同學當下施予止血、包紮，加上後續消防救護及醫護人員急救，否則依他頭部大面積創傷，約3到5分鐘即可能失血過多，後果不堪設想。

至於康橋未來是否續辦成年禮活動，學校表示，將與家長進一步溝通後決定。家長會長洪淑怡說，將待學生狀況穩定後，再由學校與家長溝通討論，目前許多家長、學生希望完成成年禮心願，無人退隊。

康橋 康橋國際學校 毒駕 車禍 逆向

延伸閱讀

影／ 蕭男移送未道歉、不發一語！鬼切逆撞康橋7生傷 鄰居透露：是社區頭痛人物

影／康橋事故重傷學生送抵台大醫院 將收治外科加護病房

影／昏迷指數進步！康橋受傷男學生清醒 下午轉送台大醫院治療

影／康橋西洋劍雙冠高手重傷學生清醒了！彰基稱讚師長、同學處置得宜

相關新聞

衝撞康橋學生…冷氣工一路鬼切、急煞 遭疑毒駕

新北市康橋國際學校高二生單車環島，前天行經彰化縣埤頭鄉彰水路時，遭蕭姓男子駕車逆向衝撞，7名學生輕重傷。蕭男肇事前行車「...

影／ 蕭男移送未道歉、不發一語！鬼切逆撞康橋7生傷 鄰居透露：是社區頭痛人物

新北市康橋國際學校高二單車環島成年禮車隊昨天行經彰化縣埤頭鄉彰水路時，遭蕭姓男子逆向駕車撞擊，造成7名學生輕重傷，由於蕭...

康橋車禍第一時間家長會南下協調應變 籲外界給學生空間

康橋國際學校秀岡校區學生22日在彰化單車環台活動中發生車禍，學生陸續返家休養，家長會也於第一時間南下與學校共同處理後續。...

影／康橋事故重傷學生送抵台大醫院 將收治外科加護病房

康橋國際學校單車環島成年禮，學生遭逆向行駛汽車撞抗，7名學生及肇事駕駛共8人受傷，一名男性學生頭部大面積創傷，一度陷入昏...

影／康橋西洋劍雙冠高手重傷學生清醒了！彰基稱讚師長、同學處置得宜

康橋國際學校單車環島成年禮昨天騎到彰化縣埤頭鄉，遭逆向行駛轎車撞上，包括7名學生及肇事駕駛共8人受傷，其中一名男生左側頭...

影／康橋車禍傷者漸穩4人返家、3人仍住院 校方公布最新情況

康橋國際學校學生22日在彰化進行單車環台活動時發生車禍，造成7名學生受傷。校方今說明最新學生狀況，強調此次事故肇因於外部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。