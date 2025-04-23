影／ 蕭男移送未道歉、不發一語！鬼切逆撞康橋7生傷 鄰居透露：是社區頭痛人物

新北市康橋國際學校高二單車環島成年禮車隊昨天行經彰化縣埤頭鄉彰水路時，遭蕭姓男子逆向駕車撞擊，造成7名學生輕重傷，由於蕭男肇事前就有「飄移鬼切」情況，被外界懷疑是否毒駕，警方已採尿採血送驗中，今天傍晚警詢後依過失傷害、公共危險等罪嫌移送彰化地檢署偵辦。

蕭男今天傍晚被警方移送彰化地檢署時，被問及「有沒有毒駕?要不要對受傷學生說對不起」時，他低頭不發一語。

蕭男（41歲）昨天駕車行經埤頭鄉彰水路三段時，忽偏離車道，「斜切」道路中線到對向車道，撞上行進間的康橋國際學校高二單車環島車隊，造成顏姓學生等7人輕重傷送醫，其中顏姓學生傷勢較重，昏迷指數一度為3，經彰基醫院手術後，今天下午終於醒來，生命徵象恢復穩定。

肇事蕭男從事冷氣安裝，他說，昨天從社頭鄉駕車要到竹塘鄉裝冷氣，開車時彎腰撿東西不慎偏離車道，才不小心發生車禍。

但有目擊民眾說，該車不僅高速變換車道、未打方向燈強行超車，還險些與大貨車擦撞，又出現無預警急煞、走走停停的行為，導致後方一輛垃圾車差點追撞。當時在後方的機車騎士說「那台車一路開得很飄，切來切去的，看了就覺得怪怪的，所以不敢騎太近，深怕被波及。」、「他開車的樣子不太對，我乾脆減速拉遠距離，怕他突然又來個急煞。」

據了解，蕭男有毒品前科，今天也有鄰居透露說蕭男是社區的頭痛人物，工作不穩定，行徑有點怪異，昨天有看到他拿著塑膠袋不知要做什麼。