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康橋車禍第一時間家長會南下協調應變 籲外界給學生空間

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
康橋國際學校秀岡校區昨日在單車環島活動中遭遇車禍，家長會長洪小姐表示，家長會全力支持學校的決定，並將首要目標放在受傷學生及其餘學生心理狀況上。記者張策／攝影
康橋國際學校秀岡校區昨日在單車環島活動中遭遇車禍，家長會長洪小姐表示，家長會全力支持學校的決定，並將首要目標放在受傷學生及其餘學生心理狀況上。記者張策／攝影

康橋國際學校秀岡校區學生22日在彰化單車環台活動中發生車禍，學生陸續返家休養，家長會也於第一時間南下與學校共同處理後續。家長會長洪小姐表示，家長普遍肯定學校處理應變的態度，目前關注重心仍放在受傷學生的醫療與心理復原。

洪小姐指出，事發後班級家長要求「全班同進同出」，希望一起面對、一起返家。家長會在事故隔天即南下與校方開會，與導師、學校團隊共同討論後續處理方向。她說：「我們家長會本來就是個很成熟的組織，遇到狀況時能很快做出協調與支持。」

她表示，學校的所有決定都有經過與家長會討論後才定案，過程中充分尊重家長的聲音，因此多數家長都願意支持學校的處理方式。雖仍有部分意見不同的家長，但「畢竟少數服從多數，也無法做到讓100%的人都滿意」。

洪小姐也說明，康橋每年固定舉辦環台活動，申請入學時，學校即會向家長完整說明包含單車環台在內的各項菁英活動內容，原則上認同這些理念的家長才會選擇讓孩子就讀。她強調，活動安排都經過嚴謹的訓練與專業規畫，「學校是把安全放在第一位，從來不是輕忽這件事」。

針對是否繼續參與環島活動，洪小姐指出，許多家長與學生仍希望「有始有終」，完成成年禮的心願。目前雖無人提出退隊，但學校態度開放，若有學生或家長出現疑慮，均可選擇中途返家，校方承諾絕不會強迫。

她進一步表示，所有傷者目前已轉送回台北治療，其中重傷學生由台大醫院團隊接手，讓家長們感到放心。其餘學生則有輔導老師南下陪伴，協助安撫情緒。洪小姐說：「家長會支持學校目前的處置，並全力提供協助。首要目標還是讓受傷學生得到最好的醫療，並安撫孩子們的心情。」

對於未來是否提告或求償，洪小姐則指出，目前家長的重心仍放在孩子的醫療與心理照護，尚未有明確共識。「學校的法務已經開始著手處理相關事宜，我們家長現在最希望的，是孩子們能夠儘快好起來。」

洪小姐也呼籲社會各界：「請大家給學生一點空間，不管是媒體或路上民眾，都請不要跟拍或採訪，這會造成孩子很大壓力。」她強調，當前最重要的是穩定情緒與後續照護，至於未來是否續辦環島活動，將待學生狀況穩定後，再由學校與家長進一步溝通討論。

康橋 車禍

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