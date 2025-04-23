影／康橋事故重傷學生送抵台大醫院 將收治外科加護病房

康橋國際學校單車環島成年禮，學生遭逆向行駛汽車撞抗，7名學生及肇事駕駛共8人受傷，一名男性學生頭部大面積創傷，一度陷入昏迷，送至彰化基督教治療後，病人現已清醒，下午1時10分由彰基轉送台大醫院。病人搭乘彰基院方救護車，於14時48分駛抵台大醫院急診室，院方指出，將安排病人在外科加護病房住院。

台大醫院醫務秘書陳彥元表示，根據友院在媒體上說明，該患者已經從昏迷中甦醒，且神經學評估為8分。此數值一般落在3至15分，7分以下情況「非常不好」，若分數在8分以上，可預期病人預後朝向樂觀，但還有很長的路要走。院方安排病人入住外科加護病房，也已安排好主治醫師，但其他資訊事涉病人隱私，不便對外公開。

彰基發言人張尚文稍早表示，該名男學生經過住院1天搶救後，生命徵象穩定，上午昏迷指數即從原來的3分進步到8分，到中午則已完全清醒。由於該學生家住台北，家屬要求轉院至北部醫院就近照顧，院方以最高規格安排轉院，院方也會持續關懷該病人。台大醫院神經外科部副主任王國川表示，病人病況目前還算穩定，將收治外科加護病房後續治療，且受影響部位涉及許多科別，將透過多科會診共同治療，首要之務是穩住腦部，目前還無法預測預後狀況。

彰基指出，康橋這名重傷學生傷勢得以恢復，歸功於事發時，他的師長、同學當下施予止血、包紮，加上後續的消防救護及醫護人員的急救，否則依他頭部大面積的創傷，約3到5分鐘即可能失血過多，後果不堪設想。

重症醫學會副理事長洪芳明表示，昏迷指數由睜眼、講話、四肢反應三個面向判斷，恢復到8分可以較樂觀看待，期待學生可以慢慢復原功能。該學生受到猛烈撞擊、大量流血、體溫較低，昏迷指數僅有3分，經插管、輸血再到加護病房處置，生命徵象逐漸穩定，可以較樂觀看待，期待功能慢慢復原、清醒。