康橋西洋劍雙冠高手重傷學生清醒了！彰基稱讚師長、同學處置得宜
康橋國際學校單車環島成年禮昨天騎到彰化縣埤頭鄉，遭逆向行駛轎車撞上，包括7名學生及肇事駕駛共8人受傷，其中一名男生左側頭部大面積創傷，經彰化基督教醫院動手術搶救後 ，到今天中午已經清醒，應家屬要求，下午1時10分由彰基安排轉送到台大醫院繼續治療。
彰化基督教醫院發言人張尚文說，這位同學經過醫院1天的搶救之後，生命徵象穩定，上午昏迷指數即從原來的3分進步到8分，到中午則已完全清醒，意識穩定，由於他家住台北，彰基應家屬要求轉送北部醫院就近照顧，彰基即以最高規格，安排他到北部醫院繼續治療，彰基也會持續關懷。
康橋這名重傷學生傷勢得以恢復，歸功於事發時，他的師長、同學當下施予止血、包紮，加上後續的消防救護及醫護人員的急救，否則依他頭部大面積的創傷，約3到5分鐘即可能失血過多，後果不堪設想。
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