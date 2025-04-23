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康橋車禍傷者漸穩4人返家、3人仍住院 校方公布最新情況

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
康橋國際學校公關室主任吳浩銘表示，在醫療費用方面，除保險理賠外，學校董事會也同意全額補助不足部分。記者張策／攝影
康橋國際學校公關室主任吳浩銘表示，在醫療費用方面，除保險理賠外，學校董事會也同意全額補助不足部分。記者張策／攝影

康橋國際學校學生22日在苗栗進行單車環台活動時發生車禍，造成7名學生受傷。校方今說明最新學生狀況，強調此次事故肇因於外部車輛違規，呼籲外界給予學生空間，並表示未來是否續辦活動，將與家長進一步溝通後再決定。

康橋國際學校公關室主任吳浩銘表示，7名受傷學生中，3人經初步處置後已於昨日由家長接回；另1人當時留院觀察是否有腦震盪，經轉診後已返家休養；2名外傷較重學生則送至台北醫院進一步治療，皆由家長陪同；重傷學生已手術，目前情況穩定，仍留在加護病房觀察。

吳浩銘說明，發生事故的班級已於今日由家長帶回家休息，未來是否歸隊取決於學生及家長的想法，其他班級若是有不願繼續騎行的家長學生，校方會給予完全的尊重及支持，絕不會勉強。

吳浩銘表示，事故發生後，校方即調整活動內容，今日全體暫停騎乘，改搭乘遊覽車前往竹南，讓學生沉澱情緒、師長亦可觀察學生心理狀況。24日起活動路線將避開車道，改走自行車道為主，並安排舒壓性質的參訪行程；25日再依原訂計畫完成成年禮典禮。

吳浩銘強調，康橋環台活動一向與捷安特專業團隊合作，從訓練、住宿到騎行安全皆有完整規畫與大量人力交管，安全始終是首要考量。他也強調，此次事故為外部肇事者違規所致，學校已展開法務準備，協助家長爭取權益。

對於是否影響學生課業，校方承諾將採取最彈性處理方式，讓學生無後顧之憂。在醫療費用方面，除保險理賠外，學校董事會也同意全額補助不足部分。至於未來是否繼續辦理單車環島活動，校方表示將再與家長溝通討論，並強調任何校外活動都會以「安全至上」為原則，審慎規畫、降低風險。

吳浩銘也呼籲媒體勿跟拍學生行程，避免造成學生二度壓力與安全疑慮。他表示，孩子們經歷突發事件後仍希望完成成年禮，「我們會盡最大努力，排除風險，陪著孩子安全回到學校，走完這段重要旅程」。

康橋國際學校公關室主任吳浩銘表示，受傷的學生狀況穩定，重傷的學生昏迷指數也逐漸好轉。記者張策／攝影
康橋國際學校公關室主任吳浩銘表示，受傷的學生狀況穩定，重傷的學生昏迷指數也逐漸好轉。記者張策／攝影
康橋國際學校秀岡校區10年級單車環台活動，昨日遭遇逆向車輛撞擊，導致七名學生受傷。記者張策／攝影
康橋國際學校秀岡校區10年級單車環台活動，昨日遭遇逆向車輛撞擊，導致七名學生受傷。記者張策／攝影

康橋 車禍

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