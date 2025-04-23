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康橋高材生昏迷指數進步到8分 醫師解析狀況樂觀看待

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
康橋國際學校車禍重傷男生，由於左側頭部大面積受傷，昨天中午轉送彰化基教醫院急救，院方他開刀手術，今天傳出好消自，昏迷指數從3分提升到8分。 本報資料照片
康橋國際學校車禍重傷男生，由於左側頭部大面積受傷，昨天中午轉送彰化基教醫院急救，院方他開刀手術，今天傳出好消自，昏迷指數從3分提升到8分。 本報資料照片

康橋際學校單車環島成年禮昨天騎到彰化縣埤頭鄉，遭逆向行駛轎車撞上一共8人受傷，其中一名顏姓男學生左側頭部大面積創傷，昨天昏迷指數3分，今日進步到8分，目前尚未脫離險境。重症醫學會副理事長洪芳明表示，昏迷指數由睜眼、講話、四肢反應三個面向判斷，恢復到8分可以較樂觀看待，期待學生可以慢慢復原功能。

昏迷指數為格拉斯哥昏迷指數，分成睜眼、語言、四肢3面向評估，分別滿分為4分、5分、6分，因此最低3分是最差，滿分為15分表示清醒。

洪芳明說明，睜眼判斷閉眼為1分，2分是疼痛刺激睜開、3分為聽到聲音睜開、4分是自發性張開。語言滿分代表可以正常溝通，4分是語無倫次、3分是說單詞、2分無語意聲音、1分是無法發出聲音。四肢運動滿分6分是可以自主聽從指令運動；5分則是可以撥除受刺激的疼痛部位，1分則是完全無反應。

以顏姓男同學案例為例，洪芳明指出，顏同學插管語言部分僅有1分，四肢部分手可以移動推測5分或是6分，而睜眼反應估計是1至2分。昨日顏同學受到猛烈撞擊、大量流血、體溫較低，因此昏迷指數較嚴重僅有3分，但是經過插管、輸血再到加護病房等醫護團隊合作下漸漸把生命徵象穩定，目前可以較樂觀看待，期待功能慢慢復原、清醒。

洪芳明表示，以台灣急診水準，20至30分鐘就可以抵達醫院急診；身旁民眾若發現明顯出血，可以先加壓止血，避免大量流血，接下來確保傷者呼吸道暢通，避免嗆到也保護頸椎。

另外，昏迷指數就算只有3分也不等於「腦死」。洪芳明指出，腦死必須要做腦幹功能測試，要喪失腦幹功能，兒昏迷指數3分僅是評估結果，以顏姓同學案例昨日3分、今天已經進步到8分，目前有機會甦醒。

康橋 車禍

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