快訊

20分鐘通過！曾豪駒續任2026經典賽總教練 連3場大賽掌中華隊兵符

沒吃什麼卻一直胖？營養師揭：無意間中了高熱量陷阱和NG飲食習慣

網友起底是貸款黃牛「案號滿滿」 飯糰店女房東反駁：若屬實早退休

康橋重傷生昏迷進步到8 侯友宜：重新省思校外安全

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市長侯友宜今上午主持市政會議。記者劉懿萱／攝影
新北市長侯友宜今上午主持市政會議。記者劉懿萱／攝影

康橋國際學校單車環島成年禮昨行經彰化縣埤頭鄉，遭逆向行駛轎車撞擊，造成7名學生輕重傷，其中高一顏姓學生傷勢較嚴重。新北市長侯友宜今受訪說，希望在醫療資源、生活支持上給予顏同學更多關心及協助，並重新省思怎麼做校外會更安全，建構校外安全更好的機制。

康橋國際學校單車環島成年禮昨行經彰化縣埤頭鄉，遭逆向行駛轎車撞擊，傷勢最嚴重的高一顏姓男生左側頭部大面積創傷，昏迷指數3，經彰化基督教醫院手術搶救後進步到8，最快今天轉院回台大總院，方便家人就近照顧。

侯友宜說，第一個時間接到通報後，立即打電話給彰化縣長王惠美，謝謝王縣長第一個時間動用彰化地區醫療資源，照顧康橋的孩子們，同時教育局也派人協助康橋，他也跟校長通話掌握整個狀況，希望受傷孩子早日康復，尤其比較嚴重的顏同學，希望在醫療的資源及在生活支持上給予更多的關心跟協助。

侯指出，他指示教育局在心裡輔導上，讓他們及早走出車禍傷痛，也會重新省思怎麼樣讓學生在校外更安全，建構更好的機制。

康橋 車禍

延伸閱讀

在侯友宜小內閣6年多突閃人引討論 饒慶鈺：唯一動機是陪伴家人

參選台東縣長？侯友宜宣布饒慶鈺離開巿府團隊 一句祝福藏玄機

韓國代表拜會新北市長侯友宜 盼強化AI與觀光合作

捷運三鶯線列車動態測試 新北市長侯友宜盼明年通車

相關新聞

影／冷氣工逆向撞傷康橋7學生 沿路「飄移鬼切」 被懷疑毒駕

新北市康橋國際學校高二單車環島成年禮車隊昨天經彰化縣埤頭鄉彰水路時，遭蕭姓男子逆向駕車撞擊，造成7名學生輕重傷，其中顏姓...

影／好消息！康橋西洋劍雙冠高手頭傷搶救後 昏迷指數3分進步到8分

康橋國際學校單車環島成年禮昨天騎到彰化縣埤頭鄉，遭逆向行駛轎車撞上，包括7名學生及肇事駕駛共8人受傷，其中一名顏姓男生左...

康橋高材生昏迷指數進步到8分 醫師解析狀況樂觀看待

康橋際學校單車環島成年禮昨天騎到彰化縣埤頭鄉，遭逆向行駛轎車撞上一共8人受傷，其中一名顏姓男學生左側頭部大面積創傷，昨天...

康橋重傷生昏迷進步到8 侯友宜：重新省思校外安全

康橋國際學校單車環島成年禮昨行經彰化縣埤頭鄉，遭逆向行駛轎車撞擊，造成7名學生輕重傷，其中高一顏姓學生傷勢較嚴重。新北市...

冷氣工駕車逆向衝撞康橋7學生 路權團體：考照制度失靈造成

康橋國際學校高二單車環島成年禮車隊昨天經彰化縣埤頭鄉彰水路時，遭蕭姓男子逆向駕車撞擊，造成7名學生輕重傷，還路於民行人路...

集氣！康橋車禍重傷生昏迷3分進步到8分 最快今轉院到台大

康橋國際學校單車環島成年禮昨騎到彰化縣埤頭鄉，遭逆向行駛轎車撞擊，包括7名學生及肇事駕駛共8人受傷，高一顏姓男生左側頭部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。