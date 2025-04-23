快訊

20分鐘通過！曾豪駒續任2026經典賽總教練 連3場大賽掌中華隊兵符

沒吃什麼卻一直胖？營養師揭：無意間中了高熱量陷阱和NG飲食習慣

網友起底是貸款黃牛「案號滿滿」 飯糰店女房東反駁：若屬實早退休

聽新聞
0:00 / 0:00

冷氣工駕車逆向衝撞康橋7學生 路權團體：考照制度失靈造成

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
康橋國際學校高二單車環島成年禮車隊昨天經彰化縣埤頭鄉彰水路時，遭蕭姓男子逆向駕車撞擊，造成7名學生輕重傷。圖／民眾提供
康橋國際學校高二單車環島成年禮車隊昨天經彰化縣埤頭鄉彰水路時，遭蕭姓男子逆向駕車撞擊，造成7名學生輕重傷。圖／民眾提供

康橋國際學校高二單車環島成年禮車隊昨天經彰化縣埤頭鄉彰水路時，遭蕭姓男子逆向駕車撞擊，造成7名學生輕重傷，還路於民行人路權促進會表示，這是目前考照制度系統性失靈所造成的悲劇，駕駛人面對突發狀況的應變、安全駕駛等能力，需政府及各方參與者共同努力。

還路於民行人路權促進會指出，本事件凸顯不適任駕駛人能輕易取得考照，進行「為了撿東西而喪失對路況注意力」的危險駕駛行為，進而發生殘害騎乘自行車的兒少生命事件，這是目前考照制度系統性失靈所造成的悲劇。

促進會表示，現行考照重點僅能讓駕駛人如何讓車輛行駛，卻沒有充分考驗駕駛人的安全駕駛知識及能力。

促進會表示，目前考照制度的題目鑑別度及難度、學習及考驗路線的道路環境多元度仍有提升空間；駕駛人面對突發狀況的應變、安全駕駛知識及能力、人本交通及道路用路人位階知識等等各方面不充分，需要包含政府的各方參與者共同努力。

促進會呼籲，各方參與者在公路局於4月25日舉辦的「精進駕照考前、中、後相關制度意見交流會議」中，請從過去的普發駕照、讓車輛能動起來思維，深化為基於公共利益－用路人安全，邁向駕駛執照是特許權、充分考驗駕駛人安全駕駛知識及能力的交通零死亡願景時代，守護下一代的生命。

康橋 車禍

延伸閱讀

影／冷氣工逆向撞傷康橋7學生 沿路「飄移鬼切」 被懷疑毒駕

集氣！康橋車禍重傷生昏迷3分進步到8分 最快今轉院到台大

康橋學生單車環台遇車禍事故　賈永婕再發文懇求外界1事

「背著貴族學校原罪」 康橋發聲了！ 校友團結對抗酸民：連小學生都有條有理

相關新聞

影／冷氣工逆向撞傷康橋7學生 沿路「飄移鬼切」 被懷疑毒駕

新北市康橋國際學校高二單車環島成年禮車隊昨天經彰化縣埤頭鄉彰水路時，遭蕭姓男子逆向駕車撞擊，造成7名學生輕重傷，其中顏姓...

影／好消息！康橋西洋劍雙冠高手頭傷搶救後 昏迷指數3分進步到8分

康橋國際學校單車環島成年禮昨天騎到彰化縣埤頭鄉，遭逆向行駛轎車撞上，包括7名學生及肇事駕駛共8人受傷，其中一名顏姓男生左...

康橋高材生昏迷指數進步到8分 醫師解析狀況樂觀看待

康橋際學校單車環島成年禮昨天騎到彰化縣埤頭鄉，遭逆向行駛轎車撞上一共8人受傷，其中一名顏姓男學生左側頭部大面積創傷，昨天...

康橋重傷生昏迷進步到8 侯友宜：重新省思校外安全

康橋國際學校單車環島成年禮昨行經彰化縣埤頭鄉，遭逆向行駛轎車撞擊，造成7名學生輕重傷，其中高一顏姓學生傷勢較嚴重。新北市...

冷氣工駕車逆向衝撞康橋7學生 路權團體：考照制度失靈造成

康橋國際學校高二單車環島成年禮車隊昨天經彰化縣埤頭鄉彰水路時，遭蕭姓男子逆向駕車撞擊，造成7名學生輕重傷，還路於民行人路...

集氣！康橋車禍重傷生昏迷3分進步到8分 最快今轉院到台大

康橋國際學校單車環島成年禮昨騎到彰化縣埤頭鄉，遭逆向行駛轎車撞擊，包括7名學生及肇事駕駛共8人受傷，高一顏姓男生左側頭部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。