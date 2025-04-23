影／冷氣工逆向撞傷康橋7學生 沿路「飄移鬼切」 被懷疑毒駕

新北市康橋國際學校高二單車環島成年禮車隊昨天經彰化縣埤頭鄉彰水路時，遭蕭姓男子逆向駕車撞擊，造成7名學生輕重傷，其中顏姓學生昏迷指數3，經搶救後已回升到8，但仍未脫離險境，由於蕭男肇事前就有「飄移鬼切」情況，被外界懷疑是否毒駕，警方已採尿採血送驗中。

蕭男（41歲）昨天駕車行經埤頭鄉彰水路三段時，忽偏離車道，「斜切」道路中線到對向車道，撞上行進間的康橋國際學校高二單車環島車隊，造成顏姓學生等7人輕重傷送醫，其中顏姓學生傷勢較重有生命危險，昏迷指數為3，經彰基醫院手術後，目前昏迷指數進步到8，生命徵象穩定，但仍未脫離險境。

肇事蕭男是名冷氣工，他說，他從社頭鄉駕車要到竹塘鄉裝置冷氣，開車時彎腰撿東西不慎偏離車道，才不小心發生車禍。

但有目擊民眾說，該車不僅高速變換車道、未打方向燈強行超車，還險些與大貨車擦撞，又出現無預警急煞、走走停停的行為，導致後方一輛垃圾車差點追撞。當時在後方的機車騎士說「那台車一路開得很飄，切來切去的，看了就覺得怪怪的，所以不敢騎太近，深怕被波及。」、「他開車的樣子不太對，我乾脆減速拉遠距離，怕他突然又來個急煞。」

昨天蕭男就醫後，又一度失聯，後來才被警方上門帶回警局，但蕭男拒絕夜間偵訊，昨晚留置北斗警分局，今天上午再由警方偵訊筆錄中，由於蕭男在肇事前一路「飄移鬼切」，被懷疑可能毒駕，警方表示，警方不排除任何可能，已對蕭男進行尿液及血液採檢送驗中。

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