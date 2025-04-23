集氣！康橋車禍重傷生昏迷3分進步到8分 最快今轉院到台大

康橋國際學校單車環島成年禮昨騎到彰化縣埤頭鄉，遭逆向行駛轎車撞擊，包括7名學生及肇事駕駛共8人受傷，高一顏姓男生左側頭部大面積創傷，經彰化基督教醫院手術搶救後 ，昏迷指數從原來的3分進步到8分，校方透露，最快今天轉院回台大總院，方便家人就近照顧。

顏生運動細胞一流，精通西洋劍多年，多次代表學校參賽是常勝軍。車禍發生後，他的擊劍教練悲痛發聲「為什麼是你」，多位師長、親友也在網路留言集氣，盼他平安度過難關。

顏姓學生家住北部，為方便父母照料孩子，家長希望將孩子轉院回台大醫院，目前正在聯繫、安排轉院手續。

校外活動發生嚴重事故，校方及家長團體昨開緊急會議，發生事故的班級學生今由家長帶回返家休息。其餘學生環島最後3天行程調整，

23日全體暫停騎乘，搭乘遊覽車到竹南，利用一天時間讓師生沉澱心情，也讓導師可多關心學生心理狀況。 24日更換騎乘路線，走安全的自行車道，另安排舒緩壓力的參訪行程。25日更換騎乘路線，走安全的自行車道為主，繼續完成典禮。

校長徐文淞說，該校單車環台活動已延續16屆，累計參加學生數超過3700人，此次參加單車環台學生有300人，師長30人，學生採自由報名參加，經過半年的體能加強和8次行前車訓，活動為期12天，經台灣東部往南，在經西部北上，全程由捷安特（巨大）專業團隊負責活動規畫安排、領騎、補給、維修和交管維護。

昨天事發第一時間徐文淞等人也趕往彰化做危機處理，徐文淞說，發生嚴重意外，學校深感遺憾和不捨，詳細事故原因待警方調查釐清，