快訊

印度喀什米爾爆恐怖攻擊！26名觀光客遭掃射慘死 現場血流成河

盧秀燕表態426上凱道：相挺拚經濟

中職／模仿曾峻岳流鼻血遭球迷炎上！資深主播蔡明里發文道歉

聽新聞
0:00 / 0:00

集氣！康橋車禍重傷生昏迷3分進步到8分 最快今轉院到台大

聯合報／ 記者張策王慧瑛／新北即時報導
康橋國際學校車禍重傷男生，由於左側頭部大面積受傷，昨天中午轉送彰化基教醫院急救，院方他開刀手術，今天傳出好消息，昏迷指數從3分提升到8分。 本報資料照片
康橋國際學校車禍重傷男生，由於左側頭部大面積受傷，昨天中午轉送彰化基教醫院急救，院方他開刀手術，今天傳出好消息，昏迷指數從3分提升到8分。 本報資料照片

康橋國際學校單車環島成年禮昨騎到彰化縣埤頭鄉，遭逆向行駛轎車撞擊，包括7名學生及肇事駕駛共8人受傷，高一顏姓男生左側頭部大面積創傷，經彰化基督教醫院手術搶救後 ，昏迷指數從原來的3分進步到8分，校方透露，最快今天轉院回台大總院，方便家人就近照顧。

顏生運動細胞一流，精通西洋劍多年，多次代表學校參賽是常勝軍。車禍發生後，他的擊劍教練悲痛發聲「為什麼是你」，多位師長、親友也在網路留言集氣，盼他平安度過難關。

顏姓學生家住北部，為方便父母照料孩子，家長希望將孩子轉院回台大醫院，目前正在聯繫、安排轉院手續。

校外活動發生嚴重事故，校方及家長團體昨開緊急會議，發生事故的班級學生今由家長帶回返家休息。其餘學生環島最後3天行程調整，

23日全體暫停騎乘，搭乘遊覽車到竹南，利用一天時間讓師生沉澱心情，也讓導師可多關心學生心理狀況。 24日更換騎乘路線，走安全的自行車道，另安排舒緩壓力的參訪行程。25日更換騎乘路線，走安全的自行車道為主，繼續完成典禮。

校長徐文淞說，該校單車環台活動已延續16屆，累計參加學生數超過3700人，此次參加單車環台學生有300人，師長30人，學生採自由報名參加，經過半年的體能加強和8次行前車訓，活動為期12天，經台灣東部往南，在經西部北上，全程由捷安特（巨大）專業團隊負責活動規畫安排、領騎、補給、維修和交管維護。

昨天事發第一時間徐文淞等人也趕往彰化做危機處理，徐文淞說，發生嚴重意外，學校深感遺憾和不捨，詳細事故原因待警方調查釐清，

校方會盡全力提供受傷學生和家長相關協助，眼前最重要的是祈禱受傷學生能早日康復。

康橋國際學校高二單車環島成年禮，其中一個車隊在彰化縣彰水路三段被轎車迎面撞上。圖／民眾提供
康橋國際學校高二單車環島成年禮，其中一個車隊在彰化縣彰水路三段被轎車迎面撞上。圖／民眾提供

康橋 車禍

延伸閱讀

影／好消息！康橋西洋劍雙冠高手頭傷搶救後 昏迷指數3分進步到8分

康橋學生單車環台遇車禍事故　賈永婕再發文懇求外界1事

「背著貴族學校原罪」 康橋發聲了！ 校友團結對抗酸民：連小學生都有條有理

康橋學生環島遭逆向衝撞！網竟檢討受害者…他怒：悲劇一再發生

相關新聞

影／冷氣工逆向撞傷康橋7學生 沿路「飄移鬼切」 被懷疑毒駕

新北市康橋國際學校高二單車環島成年禮車隊昨天經彰化縣埤頭鄉彰水路時，遭蕭姓男子逆向駕車撞擊，造成7名學生輕重傷，其中顏姓...

影／好消息！康橋西洋劍雙冠高手頭傷搶救後 昏迷指數3分進步到8分

康橋國際學校單車環島成年禮昨天騎到彰化縣埤頭鄉，遭逆向行駛轎車撞上，包括7名學生及肇事駕駛共8人受傷，其中一名顏姓男生左...

集氣！康橋車禍重傷生昏迷3分進步到8分 最快今轉院到台大

康橋國際學校單車環島成年禮昨騎到彰化縣埤頭鄉，遭逆向行駛轎車撞擊，包括7名學生及肇事駕駛共8人受傷，高一顏姓男生左側頭部...

「背著貴族學校原罪」 康橋發聲了！ 校友團結對抗酸民：連小學生都有條有理

康橋林口校區將焦點放在受傷的同學，表示此時此刻師生們一致的心願，就是希望同學都能挺過難關，發文並附上雙手祈禱圖。隨後並更新發文，指出該起車禍受傷最嚴重的顏姓同學昏迷指數已從昨日的3升到8，也表示會繼續為受傷的同學集氣祈福。

康橋學生環島遭逆向衝撞！網竟檢討受害者…他怒：悲劇一再發生

該起事件發生後，由於康橋為知名私立貴族學校，網友竟討論起康橋學生及家長，讓臉書粉專「通勤者之歌」在昨(22)日發聲表示，輿論竟不去檢討違規的駕駛，反倒先幫起肇事者檢討受害者

康橋學校單車環島車隊遭車撞 7生輕重傷

台北康橋國際學校10年級學生騎單車環島，昨行經彰化埤頭彰水路三段，遭蕭姓冷氣工開車逆向衝撞，10多名學生連人帶車被撞倒，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。