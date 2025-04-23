「背著貴族學校原罪」 康橋發聲了！ 校友團結對抗酸民：連小學生都有條有理

台北康橋國際學校10年級學生騎單車環島，昨行經彰化埤頭彰水路三段，遭蕭姓冷氣工開車逆向衝撞，10多名學生連人帶車被撞倒，7人輕重傷。由於康橋為知名私立貴族學校，部份網友留言竟毫無同情心，讓發生車禍事件的康橋林口校區在今(23)日上午透過臉書發文，表示車禍發生後，康橋人在Threads上紛紛留言，力挺護衛背著貴族學校原罪的康橋，連小學的學弟妹們，寫得都有條有理，令人動容。

康橋林口校區將焦點放在受傷的同學，表示此時此刻師生們一致的心願，就是希望同學都能挺過難關，發文並附上雙手祈禱圖。隨後並更新發文，指出該起車禍受傷最嚴重的顏姓同學昏迷指數已從昨日的3升到8，也表示會繼續為受傷的同學集氣祈福。

至於毫無同理心的酸民，康橋則說，昨晚很多家長都噙著淚水在看報導，在社群Threads上，全康橋校區從小學學弟妹到已畢業的學長校友、家長，都是一致發言，對抗酸民義正嚴詞，護衛著背著貴族學校原罪的康橋，康橋說，就連現正讀小學的學弟妹們，寫得都有條有理、令人動容。