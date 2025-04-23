快訊

印度喀什米爾爆恐怖攻擊！26名觀光客遭掃射慘死 現場血流成河

盧秀燕表態426上凱道：相挺拚經濟

中職／模仿曾峻岳流鼻血遭球迷炎上！資深主播蔡明里發文道歉

「背著貴族學校原罪」 康橋發聲了！ 校友團結對抗酸民：連小學生都有條有理

聯合新聞網／ 綜合報導
康橋國際學校車禍重傷男生，由於左側頭部大面積受傷，昨天中午轉送彰化基教醫院急救，院方他開刀手術，今天傳出好消息，昏迷指數從3分提升到8分。 本報資料照片
康橋國際學校車禍重傷男生，由於左側頭部大面積受傷，昨天中午轉送彰化基教醫院急救，院方他開刀手術，今天傳出好消息，昏迷指數從3分提升到8分。 本報資料照片

台北康橋國際學校10年級學生騎單車環島，昨行經彰化埤頭彰水路三段，遭蕭姓冷氣工開車逆向衝撞，10多名學生連人帶車被撞倒，7人輕重傷。由於康橋為知名私立貴族學校，部份網友留言竟毫無同情心，讓發生車禍事件的康橋林口校區在今(23)日上午透過臉書發文，表示車禍發生後，康橋人在Threads上紛紛留言，力挺護衛背著貴族學校原罪的康橋，連小學的學弟妹們，寫得都有條有理，令人動容。

康橋林口校區將焦點放在受傷的同學，表示此時此刻師生們一致的心願，就是希望同學都能挺過難關，發文並附上雙手祈禱圖。隨後並更新發文，指出該起車禍受傷最嚴重的顏姓同學昏迷指數已從昨日的3升到8，也表示會繼續為受傷的同學集氣祈福。

至於毫無同理心的酸民，康橋則說，昨晚很多家長都噙著淚水在看報導，在社群Threads上，全康橋校區從小學學弟妹到已畢業的學長校友、家長，都是一致發言，對抗酸民義正嚴詞，護衛著背著貴族學校原罪的康橋，康橋說，就連現正讀小學的學弟妹們，寫得都有條有理、令人動容。

康橋 車禍

延伸閱讀

康橋學生環島遭逆向衝撞！網竟檢討受害者…他怒：悲劇一再發生

平行宇宙？夜診巧遇同名同姓同星座病患 醫師驚呼：命運交錯太有趣

全球10天內強震多3倍！地震專家籲隨身攜帶一物 出國也能救命

帶睡袋運動成新風潮？24小時健身房遭濫用 會員待整夜當旅館

相關新聞

影／冷氣工逆向撞傷康橋7學生 沿路「飄移鬼切」 被懷疑毒駕

新北市康橋國際學校高二單車環島成年禮車隊昨天經彰化縣埤頭鄉彰水路時，遭蕭姓男子逆向駕車撞擊，造成7名學生輕重傷，其中顏姓...

影／好消息！康橋西洋劍雙冠高手頭傷搶救後 昏迷指數3分進步到8分

康橋國際學校單車環島成年禮昨天騎到彰化縣埤頭鄉，遭逆向行駛轎車撞上，包括7名學生及肇事駕駛共8人受傷，其中一名顏姓男生左...

康橋重傷生昏迷進步到8 侯友宜：重新省思校外安全

康橋國際學校單車環島成年禮昨行經彰化縣埤頭鄉，遭逆向行駛轎車撞擊，造成7名學生輕重傷，其中高一顏姓學生傷勢較嚴重。新北市...

集氣！康橋車禍重傷生昏迷3分進步到8分 最快今轉院到台大

康橋國際學校單車環島成年禮昨騎到彰化縣埤頭鄉，遭逆向行駛轎車撞擊，包括7名學生及肇事駕駛共8人受傷，高一顏姓男生左側頭部...

「背著貴族學校原罪」 康橋發聲了！ 校友團結對抗酸民：連小學生都有條有理

康橋林口校區將焦點放在受傷的同學，表示此時此刻師生們一致的心願，就是希望同學都能挺過難關，發文並附上雙手祈禱圖。隨後並更新發文，指出該起車禍受傷最嚴重的顏姓同學昏迷指數已從昨日的3升到8，也表示會繼續為受傷的同學集氣祈福。

康橋學生環島遭逆向衝撞！網竟檢討受害者…他怒：悲劇一再發生

該起事件發生後，由於康橋為知名私立貴族學校，網友竟討論起康橋學生及家長，讓臉書粉專「通勤者之歌」在昨(22)日發聲表示，輿論竟不去檢討違規的駕駛，反倒先幫起肇事者檢討受害者

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。