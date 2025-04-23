康橋學生環島遭逆向衝撞！網竟檢討受害者…他怒：悲劇一再發生

台北康橋國際學校10年級學生騎單車環島，昨行經彰化埤頭彰水路三段，遭蕭姓冷氣工開車逆向衝撞，10多名學生連人帶車被撞倒，7人輕重傷。該起事件發生後，由於康橋為知名私立貴族學校，網友竟討論起康橋學生及家長，讓臉書粉專「通勤者之歌」在昨(22)日發聲表示，輿論竟不去檢討違規的駕駛，反倒先幫起肇事者檢討受害者，包括上路不到一年的駕駛「違規記點」已名存實亡，認為台灣若不解決交通上的根本問題，悲劇只會一再發生。

「通勤者之歌」昨日在臉書貼出社群平台上，網友針對康橋學生自行車環島竟遇上逆向衝撞導致車禍一事表示：「有些腳踏車根本比行人還霸王」、「說得好像自行車平常很守規矩」；還有人檢討起學校，質疑為何要辦這種活動，是嫌台灣的交通還不夠亂嗎？

諸如種種網路上的發言，「通勤者之歌」認為，在台灣開車若肇事，就是有層層保護，部分輿論會先幫肇事者檢討起受害者，不專業的初判表和車鑑報告再搞一次被害者，而即使走入法院永遠都是「過失傷害」，不和解不痛不癢，民事賠償也沒有懲罰性賠償。

針對我國駕駛制度，「通勤者之歌」認為，上路不到一年的駕駛「違規記點」已名存實亡，在低劣的駕訓制度下，培育了一堆不適任駕駛，並且還技術性縱放重大違規，在在都讓人憤怒。

「通勤者之歌」更批評台灣的交通官員不會設計道路，監理系統不把關駕駛資格，以績效為導向，選擇性執法，並在隨後的貼文中痛批交通部運輸監理司長林福山，因林福山在車禍發生後表示，逆向肇事的汽車不只有罰鍰課題，涉及刑法過失傷人也會有刑事處罰，且肇事之人還有吊扣吊銷駕照等課題，讓「通勤者之歌」認為，官員又再講「幹話」，「這種人可以管理國家的交通政策，真的很悲哀耶！」。

「通勤者之歌」認為，台灣的交通問題，還有對行人、自行車、摩托車的弱勢用路人污名化，若不從根本解決問題，悲劇只會一再發生。