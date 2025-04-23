影／好消息！康橋西洋劍雙冠高手頭傷搶救後 昏迷指數3分進步到8分

康橋國際學校單車環島成年禮昨天騎到彰化縣埤頭鄉，遭逆向行駛轎車撞上，包括7名學生及肇事駕駛共8人受傷，其中一名顏姓男生左側頭部大面積創傷，經彰化基督教醫院動手術搶救後 ，今天傳出好消息，昏迷指數從原來的3分進步到8分，但尚未脫離險境，院方仍持續觀察治療。

據了解，顏生精通西洋劍多年，曾多次代表學校參賽、屢屢奪冠。消息傳出後，他的擊劍教練悲痛發聲：「為什麼是你。」多位師長、親友也在網路留言集氣加油，盼他平安度過難關。