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影／好消息！康橋西洋劍雙冠高手頭傷搶救後 昏迷指數3分進步到8分

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
康橋國際學校車禍重傷男生，由於左側頭部大面積受傷，昨天中午轉送彰化基教醫院急救，院方他開刀手術，今天傳出好消自，昏迷指數從3分提升到8分。 本報資料照片
康橋國際學校車禍重傷男生，由於左側頭部大面積受傷，昨天中午轉送彰化基教醫院急救，院方他開刀手術，今天傳出好消自，昏迷指數從3分提升到8分。 本報資料照片

康橋國際學校單車環島成年禮昨天騎到彰化縣埤頭鄉，遭逆向行駛轎車撞上，包括7名學生及肇事駕駛共8人受傷，其中一名顏姓男生左側頭部大面積創傷，經彰化基督教醫院動手術搶救後 ，今天傳出好消息，昏迷指數從原來的3分進步到8分，但尚未脫離險境，院方仍持續觀察治療。

據了解，顏生精通西洋劍多年，曾多次代表學校參賽、屢屢奪冠。消息傳出後，他的擊劍教練悲痛發聲：「為什麼是你。」多位師長、親友也在網路留言集氣加油，盼他平安度過難關。

彰化基督教醫院發言人張尚文醫師今天上午說明在彰基收治的康橋國際學校男學生治療狀況，張尚文表示，這位學生經過昨天初步的手術搶救之後，目前生命徵象穩定，昏迷指數也從原來的3分進步到8分，雖然有好消息，但尚未脫離險境，彰基將持續觀察積極救治。

康橋國際學校車禍重傷男生，由於左側頭部大面積受傷，昨天中午轉送彰化基教醫院急救，院方他開刀手術，今天傳出好消自，昏迷指數從3分提升到8分。 本報資料照片
康橋國際學校車禍重傷男生，由於左側頭部大面積受傷，昨天中午轉送彰化基教醫院急救，院方他開刀手術，今天傳出好消自，昏迷指數從3分提升到8分。 本報資料照片

康橋 車禍

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