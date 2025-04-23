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康橋學校單車環島車隊遭車撞 7生輕重傷
台北康橋國際學校10年級學生騎單車環島，昨行經彰化埤頭彰水路三段，遭蕭姓冷氣工開車逆向衝撞，10多名學生連人帶車被撞倒，7人輕重傷。其中15歲顏姓學生左側頭部受創，昏迷指數僅3分，仍命危觀察中。
肇事的41歲蕭男臉部擦傷，警方現場酒測值為零，蕭坦承疲累，不知為何開到對向車道；他又對外說，因彎腰撿東西車輛偏離車道。蕭被送醫後逕行出院，且不接電話，警方跟車到蕭社頭住處帶回詢問，依過失傷害罪嫌移請檢方偵辦。
康橋單車成年禮這次約有300名師生參加，全程12天逆時針環島，昨天第9天，行經彰化縣到台中市過夜。台北101董事長賈永婕的兒子也在隊伍中，她說，兒子未受傷卻目睹事故發生，心情受極大影響。
事故發生後，傷者以外的學生仍依計畫騎到台中市。校方表示，發生事故班級今由家長帶回家休息，其餘今改搭遊覽車到竹南，明起改走安全的自行車道。
警方調查，學生環島車隊昨上午10時48分行經埤頭彰水路三段，28名學生由2師長、1單車公司助理領騎，遭逆向行駛轎車衝撞，有學生當場頭破血流、倒地哀號，肇事車輛擋風玻璃破裂。
事故造成7名學生與蕭姓駕駛受傷，其中，顏姓學生左大臂、左臉頰嚴重撕裂傷，頭部受創，昏迷指數3分，有生命危險，轉送彰化基督教醫院搶救。另有2名學生手臂骨折，4人頭部、肢體擦挫傷，均無生命危險。
顏姓學生為新北市西洋劍個人與團體賽雙料冠軍，醫院表示，傷者左側頭部有大面積創傷，緊急開刀搶救。
曾姓目擊者指出，肇禍轎車「斜切」到對向車道，沒煞車直接撞上車隊。據了解，蕭男昨從社頭開車到竹塘裝冷氣，經埤頭鄉彰水路三段時，忽然偏離車道，「斜切」到對向撞上環島車隊。
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