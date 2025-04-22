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康橋學生單車環島遇逆向橫禍！重傷學生完成手術 調整行程出爐

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康橋學生單車環島遇逆向橫禍！重傷學生完成手術 調整行程出爐

聯合報／ 記者張策劉懿萱／新北即時報導
康橋國際學校學生成年禮騎自行車經過彰化縣，被送向行駛轎車撞上，學生受傷送醫。圖／消防分隊提供
康橋國際學校學生成年禮騎自行車經過彰化縣，被送向行駛轎車撞上，學生受傷送醫。圖／消防分隊提供

台北康橋國際學校10年級學生22日進行單車環島行程時，遭遇一輛逆向行駛的自小客車撞擊，造成7名學生受傷。校方隨即調整後續行程，安排全體師生先休息一天，並將接下來的路線改為更安全的騎乘路段，以確保學生安全。

校方表示，受傷學生中其中1人重傷昏迷，為西洋劍選手顏姓學生，經初步手術後生命徵象穩定，但仍在加護病房觀察；另2人外傷較重，經家長同意後由救護車轉送回台北治療；另有1人留院觀察疑似腦震盪後亦轉診返北，其餘3人經醫師處置後隨隊返至下榻飯店。除受傷學生外，其他師生則繼續行程，校方已派遣輔導老師前往會合，進行團體與個別心理輔導。

校方說明，事故發生後立即召開緊急應變會議，決定事故班級學生將於4月23日由家長接回返家休息，其他學生則暫停騎乘一天，改搭遊覽車前往竹南，進行情緒沉澱與心理關懷；後續行程也將調整，4月24日至25日改走安全的自行車道，並增加舒壓參訪行程，最終仍將完成預定的典禮活動。

校方指出，該校單車環台活動已舉辦16屆，累計參與學生逾3700人，本屆共有300位學生、30位師長參加，所有學生皆為自願報名，並接受為期半年的體能訓練與8次行前車訓。活動由捷安特團隊負責規劃、領騎、補給、維修及交通安全維護。

校方表示，對於此次意外深感遺憾與不捨，強調將全力協助傷者及家屬，並祈願學生早日康復，詳細事故原因仍待警方進一步釐清。

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