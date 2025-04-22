康橋環島車隊遭撞！重傷學生是「西洋劍雙冠高手」 教練心痛發聲

台北康橋國際學校10年級學生22日進行單車環島行程時，行經彰化埤頭彰美路三段，遭小客車逆向衝入車隊，造成7名學生受傷。其中顏姓學生為新北市西洋劍個人與團體賽雙料冠軍，左側頭部重創，送醫手術後昏迷指數僅3分，目前仍命危觀察中。

據了解，顏生精通西洋劍多年，曾多次代表學校參賽、屢屢奪冠。消息傳出後，他的擊劍教練悲痛發聲：「為什麼是你……」多位師長、親友也在網路留言集氣加油，盼他平安度過難關。校方則表示，顏生父母已緊急南下探視，並盼外界給予空間。

此次單車環島活動為期12天，學校依規定完成保險、家長同意書與安全訓練。教育局指出，事故發生後已啟動關懷機制，全力協助學生就醫與心理支持；衛生局同步協調醫療資源。

肇事41歲蕭姓男子為冷氣工，當時疑疲勞駕駛或彎腰撿物失控，警方酒測為零，已依過失傷害罪嫌送辦。其餘2名學生骨折，4人為擦挫傷，其中3人已返家休養。事故責任仍待警方進一步釐清。

台北康橋國際學校10年級學生單車環島活動，車隊今天行經彰化埤頭彰美路三段時，蕭姓冷氣工駕車逆向衝撞，10多名學生連人帶車被撞倒，總共7生輕重傷；15歲顏姓學生左側頭部重創，手術後生命徵象穩定，但昏迷指數僅3分，另有2學生骨折，其餘4人擦挫傷。

據了解，肇事的蕭男被送到雲林基督教醫院包紮後逕行出院，北斗警分局派員跟隨，因蕭不接電話，警方跟車到蕭社頭住處帶回詢問，警詢後依過失傷害罪嫌移請檢方偵辦。