聽新聞
0:00 / 0:00
昏迷指數仍是3！康橋環島車隊遭撞 彰基搶救重傷學生「生命跡象穩定」
康橋國際學校單車環島成年禮騎到彰化縣埤頭鄉，遭逆向行駛轎車撞上，包括7名學生及肇事駕駛共8人受傷，其中一名男生左側頭部大面積創傷，彰化基督教醫院發言人張尚文說，這名男生正由彰化基督教醫院開刀急救，生命跡象穩定，但昏迷指數仍是3分。
彰化縣長王惠美表示，針對這起意外事件，第一時間接獲消防局通報，立即指示衛生局聯繫醫療院所，務必全力協助提供最好的治療照顧。
康橋國際學校所在地的新北市長侯友宜也親自打電話給王惠美，請求協助，王縣長向他表示一定會盡全力給予必要的關心和支持。
在受傷的7名學生中，傷勢最重的一名男生，當場意識不清，左大臂、臉頰均嚴重撕裂傷，被送往二林彰化基督教醫院急救後，今天中午12時15分，由老師陪同轉送彰化基督教醫院急救，救護車抵達時，守候的醫護人員立即將他送進急診救治，除清創外，並包紮傷口，隨後做電腦斷層等檢查。
彰化基督教醫院發言人張尚文說，這名學生到下午仍在開刀房手術，生命跡象穩定，不過昏迷指數仍維持3，院方會盡力搶救，待手術結束後，即會進加護病房，繼續治療。
據了解，彰基收治的這名男生是名擊劍選手，家屬下午趕到彰化基督教醫院，情緒相當激動。
彰化縣衞生局表示，治療安排都有與新北市政府都有相互聯繋，除了第一時間消防醫護相關人員趕赴現場全力協助救援以外，相關治療進度都有向學生家說明；縣政府也指派社工前往關心給予必要的輔導與協助，後續縣府會持續全力追蹤處理進度。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言