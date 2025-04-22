昏迷指數仍是3！康橋環島車隊遭撞 彰基搶救重傷學生「生命跡象穩定」

康橋國際學校單車環島成年禮騎到彰化縣埤頭鄉，遭逆向行駛轎車撞上，包括7名學生及肇事駕駛共8人受傷，其中一名男生左側頭部大面積創傷，彰化基督教醫院發言人張尚文說，這名男生正由彰化基督教醫院開刀急救，生命跡象穩定，但昏迷指數仍是3分。

彰化縣長王惠美表示，針對這起意外事件，第一時間接獲消防局通報，立即指示衛生局聯繫醫療院所，務必全力協助提供最好的治療照顧。

康橋國際學校所在地的新北市長侯友宜也親自打電話給王惠美，請求協助，王縣長向他表示一定會盡全力給予必要的關心和支持。

在受傷的7名學生中，傷勢最重的一名男生，當場意識不清，左大臂、臉頰均嚴重撕裂傷，被送往二林彰化基督教醫院急救後，今天中午12時15分，由老師陪同轉送彰化基督教醫院急救，救護車抵達時，守候的醫護人員立即將他送進急診救治，除清創外，並包紮傷口，隨後做電腦斷層等檢查。

彰化基督教醫院發言人張尚文說，這名學生到下午仍在開刀房手術，生命跡象穩定，不過昏迷指數仍維持3，院方會盡力搶救，待手術結束後，即會進加護病房，繼續治療。

據了解，彰基收治的這名男生是名擊劍選手，家屬下午趕到彰化基督教醫院，情緒相當激動。