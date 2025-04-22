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康橋成年禮車隊車禍7生輕重傷 環島行程提前結束？校方這樣說

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
康橋國際學校車禍重傷男生，由於左側頭部大面積受傷，今天中午轉送彰化基教醫院急救，昏迷指數3分，有生命危險，正由醫院搶救中。記者劉明岩／攝影
康橋國際學校車禍重傷男生，由於左側頭部大面積受傷，今天中午轉送彰化基教醫院急救，昏迷指數3分，有生命危險，正由醫院搶救中。記者劉明岩／攝影

康橋國際學生單車環島成年禮車隊，在彰化縣遭駕駛逆向撞擊，造成7名輕重傷。新北教育局說，有3名學生治療包紮完畢已經離院，1名留院觀察，2名學生轉回北部醫院治療，1名傷勢較為嚴重，進行手術治療。校方說，學生今晚將先落腳台中，是否要繼續走完，今晚將開會決定。

新北教育局說，新店康橋高中單車環台活動遭小客車闖入車隊，7名受傷學生中，有3名學生治療包紮完畢已離院，1名留院觀察，2名學生轉回北部醫院治療，1名傷勢較為嚴重進行手術治療。該校單車環台活動預計12天，學校依「高級中等學校辦理戶外教育實施原則」辦理，活動前取得家長同意，也在行前向每位參與學生說明並辦理教育訓練，除學生團體保險外，學校也為每位學生投保旅遊平安保險。

康橋校方表示，300名學生是以班級為單位，展開12天環台行程，預計本周五告一段落，今天是行程的第9天，學生今晚將先落腳台中，校方今晚將與家長團體開會，討論行程是否要繼續走完。

康橋國際學校學生成年禮騎自行車經過彰化縣，被送向行駛轎車撞上，學生被送到彰化醫院救治。圖／彰化醫院提供
康橋國際學校學生成年禮騎自行車經過彰化縣，被送向行駛轎車撞上，學生被送到彰化醫院救治。圖／彰化醫院提供

康橋 車禍

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