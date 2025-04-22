逆向撞康橋單車車隊釀7生受傷 肇禍司機致歉：因開車彎腰撿東西

康橋國際學校高二單車環島成年禮車隊今行經彰化縣，遭一名年約41歲蕭姓冷氣工逆向駕車撞擊，造成7名學生分受輕重傷，蕭男被送醫途中接到媒體電話，答稱開車時彎腰撿東西不慎偏離車道，不小心發生車禍。警方找到他帶回訊問中。

據了解，蕭男從社頭鄉駕車到竹塘鄉裝置冷氣，行經埤頭鄉彰水路三段時，忽然偏離車道，「斜切」道路中線到對向車道，撞上行進間的康橋國際學校高二單車環島車隊，造成1名學生不省人事、兩人骨折、4人頭部和肢體擦挫傷，昏迷的學生轉送彰化基督教醫院，昏迷指數3，臉部和左臂嚴重撕裂傷，另外6人意識清楚暫無生命危險。

蕭男肇事後，被送雲林基督教醫院醫治，途中接到媒體來電，他回答開車時彎腰撿東西，不慎偏離車道發生車禍，他不是故意的，覺得抱歉，隨後未再接聽電話。

北斗警分局表示，交通事故發生後全程跟監蕭男，蕭男未接警方電話，警方跟在彰化縣之後將他帶回北斗警分局，目前詢問中。 警方表示，蕭男駕車造成那麼多孩子受傷，警詢後將依過失傷害罪嫌移請彰化地檢署檢察官指揮偵辦。