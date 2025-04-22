駕車撞康橋環島車隊逆向僅罰600元 交部曝還有其他懲處

康橋國際學生高二單車環島成年禮車隊，遭駕駛逆向撞擊，造成1名學生當場不省人事，2人大腿骨折，4人頭部和肢體擦挫傷。逆向違規開罰600至1800元，外界認為罰鍰過低。交通部運輸監理司長林福山表示，逆向肇事的汽車不是只有罰鍰課題，涉及刑法過失傷人會有刑事法律處罰，而且肇事之人還有吊扣吊銷駕照課題。

交通部也表示，目前進行環島2號線計畫，盼提升自行車騎乘環境的安全性及舒適性，作為車友環島替代路線。

康橋高二生單車環島成年禮的車隊，逆時鐘環島北上，預定今天通過彰化縣到達台中市過夜，上午10點48分行經埤頭鄉彰水路三段，其中28名學生的車隊，由兩名師長、1名單車公司助領騎，被逆向行駛轎車迎面撞上，10多名學生連人帶車倒成一團，轎車擋風玻璃碎裂。

根據交通部統計，自行車事故受傷人數逐年攀升，2022年受傷人數為1萬2069人、2023年1萬3605人、2024年1萬4209人，今年截至4月22日止，已有1250人受傷。

交通部道安司表示，初步了解，衝撞學生駕駛為疲勞駕駛。疲勞駕駛可能是長時間開車，也可能是用藥後副作用導致精神不濟，呼籲駕駛要養足精神再上路，若有用藥副作用就不建議行駛；另針對自行車部分，交通路口會告知自行車騎車規定及示範，騎士應多注意。

道安司指出，目前環島1號線省道比較多，因此現在在做第二期自行車環島計畫，也就是環島2號線，會優化既有專用道或閒置鐵路，盼提升自行車騎乘環境的安全性及舒適性，作為車友環島的替代路線。

針對地方自行車路線權責機構部分，道安司表示，地方政府也可盤點管轄自行車肇事熱區提出改善計畫，並提報至交通部公路局申請計畫補助。