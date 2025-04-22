駕車逆向撞康橋環島車隊釀7生輕重傷 40歲駕駛送醫出院失聯中

康橋國際學校高二單車環島成年禮車隊，今行經彰化縣埤頭鄉彰水路三段，遭年約41歲蕭姓冷氣工逆向駕駛撞擊，造成1名學生當場不省人事，2人大腿骨折，4人頭部和肢體擦挫傷，蕭姓駕駛被送雲林基督教醫院包紮後失聯，警方正尋他到案製作筆錄。

警方初步調查，康橋高二生單車環島成年禮的車隊，逆時鐘環島北上，預定今天通過彰化縣到達台中市過夜，上午10點48分行經埤頭鄉彰水路三段，其中28名學生的車隊康橋國際學校發生車禍的車隊有28名學生，由兩名師長、1名單車公司助領騎，被逆向行駛轎車迎面撞上，10多名學生連人帶車倒成一團，轎車擋風玻璃碎裂。

彰化縣消防局據報出動6輛救護車到場，把受傷的7名學生和轎車駕駛人分送4家醫院救治。台北101董事長賈永婕的兒子也參加這次單車環島活動，他的車隊在後面，安全無虞，他的好朋友車隊發生車禍，幸未受傷。

曾姓目擊者指出，肇禍轎車不知為何「斜切」行駛到對向車道，沒剎車直接撞擊車隊，單車連人帶車倒成一片，6輛119救護車先後趕到把傷者送醫，有一名學生昏倒，有的學生開放性骨折，有的滿臉是血，看起來很痛苦。

受傷學生分送二林基督教醫院、衛福部彰化醫院、北斗卓醫院，送二基的學生因昏迷不醒而轉送彰基，昏迷指數3，左大臂和臉頰嚴重撕裂傷。送到彰化醫院的兩名男生意識清楚，分別是臉部撕裂傷、左小腿骨折。送到北斗卓醫院的3名學生均為膝蓋與肩膀處的擦傷。受傷學生均留院醫療。

蕭姓轎車駕駛人臉部擦傷，警方實施酒測，酒測值為0，蕭男當坦稱自己疲累，不知為何開到對向車禍。他被救護車送到雲林基督教醫院包紮，逕自出院，北斗警分局要通知他到埤頭派出所作筆錄都聯絡不上。警方表示，車禍傷害屬告訴乃論罪，必須由受傷一方提出，警方目前聯絡蕭男到案說明車禍發生經過，無法源拘提到案詢問。