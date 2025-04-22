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逆向撞康橋環島車隊！肇事冷氣工出院一度失聯 致歉曝彎腰撿東西釀禍

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駕車逆向撞康橋環島車隊釀7生輕重傷 40歲駕駛送醫出院失聯中

聯合報／ 記者簡慧珍劉明岩／連線即時報導
康橋國際學校高二生單車環島成年禮的學生在彰化縣彰水路三段發生車禍，肇禍轎車的擋風玻璃碎裂，蕭姓駕駛輕傷，被送雲林基督教醫院包紮後自行出院，警方找不到人。圖／民眾提供
康橋國際學校高二生單車環島成年禮的學生在彰化縣彰水路三段發生車禍，肇禍轎車的擋風玻璃碎裂，蕭姓駕駛輕傷，被送雲林基督教醫院包紮後自行出院，警方找不到人。圖／民眾提供

康橋國際學校高二單車環島成年禮車隊，今行經彰化縣埤頭鄉彰水路三段，遭年約41歲蕭姓冷氣工逆向駕駛撞擊，造成1名學生當場不省人事，2人大腿骨折，4人頭部和肢體擦挫傷，蕭姓駕駛被送雲林基督教醫院包紮後失聯，警方正尋他到案製作筆錄。

警方初步調查，康橋高二生單車環島成年禮的車隊，逆時鐘環島北上，預定今天通過彰化縣到達台中市過夜，上午10點48分行經埤頭鄉彰水路三段，其中28名學生的車隊康橋國際學校發生車禍的車隊有28名學生，由兩名師長、1名單車公司助領騎，被逆向行駛轎車迎面撞上，10多名學生連人帶車倒成一團，轎車擋風玻璃碎裂。

彰化縣消防局據報出動6輛救護車到場，把受傷的7名學生和轎車駕駛人分送4家醫院救治。台北101董事長賈永婕的兒子也參加這次單車環島活動，他的車隊在後面，安全無虞，他的好朋友車隊發生車禍，幸未受傷。

曾姓目擊者指出，肇禍轎車不知為何「斜切」行駛到對向車道，沒剎車直接撞擊車隊，單車連人帶車倒成一片，6輛119救護車先後趕到把傷者送醫，有一名學生昏倒，有的學生開放性骨折，有的滿臉是血，看起來很痛苦。

受傷學生分送二林基督教醫院、衛福部彰化醫院、北斗卓醫院，送二基的學生因昏迷不醒而轉送彰基，昏迷指數3，左大臂和臉頰嚴重撕裂傷。送到彰化醫院的兩名男生意識清楚，分別是臉部撕裂傷、左小腿骨折。送到北斗卓醫院的3名學生均為膝蓋與肩膀處的擦傷。受傷學生均留院醫療。

蕭姓轎車駕駛人臉部擦傷，警方實施酒測，酒測值為0，蕭男當坦稱自己疲累，不知為何開到對向車禍。他被救護車送到雲林基督教醫院包紮，逕自出院，北斗警分局要通知他到埤頭派出所作筆錄都聯絡不上。警方表示，車禍傷害屬告訴乃論罪，必須由受傷一方提出，警方目前聯絡蕭男到案說明車禍發生經過，無法源拘提到案詢問。

康橋 車禍

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