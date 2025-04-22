康橋學校學生單車環島車禍 彰化縣消防局啟動大量傷患機制

康橋國際學校單車環島成年禮騎到彰化縣埤頭鄉，被逆向行駛的轎車迎面撞上，包括7個學生及肇事駕駛共8人受傷，彰化縣消防局接獲報案，除動用6輛救護車，並啟動檢傷分類及分流後送，約半小時即迅速完成救護任務。

彰化縣消防局第四大隊大隊長黃琮棋說， 一般大量傷患的認定要15人以上，但消防局接獲此件車禍報案，仍比照大量傷病患處理處置機制，共出動救護車6輛、後勤車2輛、消防人員14人前往，依傷勢嚴重性做檢傷分類，傷者依傷勢類別紅2人、黃2人及綠4人，現場由高級救護員來做處理，為傷患止血及包紮傷口、心理支持。

黃琮棋說，為避免傷患集中在同家醫院，造成醫療量能癱瘓，消防局同時啟動分流後送，分別送往衛福部彰化醫院、北斗卓醫院、 二林彰基及雲林基督教醫院，其中歸類紅色的2名受傷嚴重學生，即分別送往二林彰基及衛福部彰化醫院。

其中在二林彰基急救的男學生，因意識不清、左大臂、左臉大面積創傷，昏迷指數3，有生命危險，被轉送彰化基督教醫院急救中。

黃琮棋說，啟動啟動檢傷分類及分流後送，確實發揮效果，從受理報案時間上午10時40分，到達時間10時47分，送醫11時13分，花了約半小時就完成救護任務。