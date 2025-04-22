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影／逆向無煞車撞28人康橋環島單車隊 賈永婕兒子的好友在裡面

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
康橋國際學校高二單車環島成年禮，其中一個車隊在彰化縣彰水路三段被轎車迎面撞上。圖／民眾提供
康橋國際學校高二單車環島成年禮，其中一個車隊在彰化縣彰水路三段被轎車迎面撞上。圖／民眾提供

康橋國際學校高二單車環島成年禮車隊，在彰化縣埤頭鄉發生車禍，確認7名學生3人大腿骨折，其餘挫擦傷，暫無生命危險，台北101董事長賈永婕的兒子也參加這次單車環島，不在受傷車隊中，是他的好朋友車隊發生交通事故，幸無受傷。

康橋國際學校高二生單車成年禮畢業旅行，逆時鐘環島北上，預定今天通過彰化縣到達台中市過夜，上午10點48分行經埤頭鄉彰水路三段，其中28名學生的車隊被一輛轎車逆向迎面撞上，10多名學生連人帶車倒成一團，彰化縣消防局據報出動6輛救護車到場，把7名受傷較嚴重和轎車駕駛人分送二林基督教醫院、衛福部彰化醫院、北斗卓醫院急救，轎車駕駛人被送雲林基督教醫院。

送往衛福部彰化醫院表示，16歲的顏姓及陳姓男學生到院時滿臉是血。急診室主任黃鎧翊表示，他們的頭、臉撕裂傷，四肢多處擦挫傷，陳生左大腿骨折。北斗卓醫院表示，到院的兩名女學生、一名男學生，均為膝蓋與肩膀處的擦傷，目前均在急診留觀。

警方初步了解，發生交通事故的車隊有28名學生、兩名師長由1名單車公司助領騎，行經彰水路三段，被逆向行駛轎車迎面撞上，轎車擋風玻璃碎裂。男性駕駛人稱今天疲勞，不知為何逆向行駛撞自行車。警方實施酒測駕駛人酒測值0，車禍發生原因正由警方調查中。

根據目擊者指出，轎車逆向行駛約100公尺，似乎沒煞車，直接撞上車隊，像打保齡球，學生和單車紛紛倒地。顏姓學生告訴醫護，車子迎面開過來，大家來不及反應就被撞。

外傳賈永婕的兒子也在車隊中，警方調查，她的兒子參加成年禮環島車隊，並不在這個車隊，是她兒子的好友在這個車隊但幸未受傷。

康橋 車禍

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