康橋國際學校成年禮單車環島彰化出車禍 7生送醫救治

康橋國際學校單車環島成年禮騎到彰化縣埤頭鄉，被一輛逆向行駛轎車迎面撞上，10多名學生分受輕重傷，其中7人送醫，已到院的5名學生的頭和四肢目前分受擦挫傷，暫無生命危險。

康橋國際學校高中部成年禮畢業旅行，約30名學生騎單車逆時鐘環島北上，預定今天通過彰化縣到達台中市過夜，上午10點38分行經埤頭鄉彰水路三段，被一輛轎車逆向迎面撞上，10多名學生連人帶車倒成一團，逆向行駛撞學生車隊的轎車擋風玻璃窗碎裂，駕駛人掛彩，都被埤頭消防分隊等消防救護車趕到送醫急救。