快訊

康橋成年禮車隊車禍7生輕重傷 環島行程提前結束？校方這樣說

逆向撞康橋環島車隊！肇事冷氣工出院一度失聯 致歉曝彎腰撿東西釀禍

涉立委罷免連署書風波 黃呂錦茹無保請回…北檢不服今提抗告

聽新聞
0:00 / 0:00

康橋國際學校成年禮單車環島彰化出車禍 7生送醫救治

聯合報／ 記者簡慧珍劉明岩／連線即時報導
康橋國際學校學生成年禮騎自行車經過彰化縣，被送向行駛轎車撞上，學生受傷送醫。圖／消防分隊提供
康橋國際學校學生成年禮騎自行車經過彰化縣，被送向行駛轎車撞上，學生受傷送醫。圖／消防分隊提供

康橋國際學校單車環島成年禮騎到彰化縣埤頭鄉，被一輛逆向行駛轎車迎面撞上，10多名學生分受輕重傷，其中7人送醫，已到院的5名學生的頭和四肢目前分受擦挫傷，暫無生命危險。

康橋國際學校高中部成年禮畢業旅行，約30名學生騎單車逆時鐘環島北上，預定今天通過彰化縣到達台中市過夜，上午10點38分行經埤頭鄉彰水路三段，被一輛轎車逆向迎面撞上，10多名學生連人帶車倒成一團，逆向行駛撞學生車隊的轎車擋風玻璃窗碎裂，駕駛人掛彩，都被埤頭消防分隊等消防救護車趕到送醫急救。

送往衛福部彰化醫院表示，16歲的顏姓及陳姓男學生到院時，2人滿臉是血。急診室主任黃鎧翊表示，他們的頭、臉撕裂傷，四肢多處擦挫傷，還在做檢查。北斗卓醫院表示，到院的兩女一男學生，年齡均為擦傷，傷處為膝蓋與肩膀處，目前均在急診留觀。

康橋國際學校學生成年禮騎自行車經過彰化縣，被送向行駛轎車撞上，學生被送到彰化醫院救治。圖／彰化醫院提供
康橋國際學校學生成年禮騎自行車經過彰化縣，被送向行駛轎車撞上，學生被送到彰化醫院救治。圖／彰化醫院提供

康橋 車禍

延伸閱讀

影／彰化花壇虎山巖金針花首花開出3姐妹 預期5月大開

中山高彰化段建第二交流道 交長陳世凱：先評估可行性

年年秒殺彰化市未婚聯誼今起報名 中央也來搭便車合辦

招募友人到柬埔寨！詐團持電擊棒恐嚇 彰化男被判1年6月

相關新聞

逆向撞康橋單車車隊釀7生受傷 肇禍司機致歉：因開車彎腰撿東西

康橋國際學校高二單車環島成年禮車隊今行經彰化縣，遭一名年約41歲蕭姓冷氣工逆向駕車撞擊，造成7名學生分受輕重傷，蕭男被送...

駕車逆向撞康橋環島車隊釀7生輕重傷 40歲駕駛送醫出院失聯中

康橋國際學校高二單車環島成年禮車隊，今行經彰化縣埤頭鄉彰水路三段，遭年約41歲蕭姓冷氣工逆向駕駛撞擊，造成1名學生當場不...

康橋成年禮車隊車禍7生輕重傷 環島行程提前結束？校方這樣說

康橋國際學生單車環島成年禮車隊，在彰化縣遭駕駛逆向撞擊，造成7名輕重傷。新北教育局說，有3名學生治療包紮完畢已經離院，1...

駕車撞康橋環島車隊逆向僅罰600元 交部曝還有其他懲處

康橋國際學生高二單車環島成年禮車隊，遭駕駛逆向撞擊，造成1名學生當場不省人事，2人大腿骨折，4人頭部和肢體擦挫傷。逆向違...

康橋學校學生單車環島車禍 彰化縣消防局啟動大量傷患機制

康橋國際學校單車環島成年禮騎到彰化縣埤頭鄉，被逆向行駛的轎車迎面撞上，包括7個學生及肇事駕駛共8人受傷，彰化縣消防局接獲...

康橋單車環台遇車禍7生輕重傷 侯友宜急電王惠美幫忙

康橋國際學校單車環島成年禮騎到彰化縣埤頭鄉，被一輛逆向行駛轎車迎面撞上。新北教育局說，有7名學生受傷，包括手部、肢體或臉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。