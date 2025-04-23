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柯建銘酸：兩個空心主席自嗨

聯合報／ 記者黃婉婷蔡晉宇／台北報導
民進黨立院黨團總召柯建銘。圖／聯合報系資料照片
民進黨立院黨團總召柯建銘。圖／聯合報系資料照片

藍白陣營舉辦在野領袖峰會。行政院長卓榮泰昨質疑，國民黨主席朱立倫稱要「戰獨裁」，卻派要員赴中與獨裁政權握手寒暄。民進黨也批評，藍白以關心產業、人民為名，卻變成政治潑髒水的作秀攻擊。民進黨立院黨團總召柯建銘更酸是「兩個空心主席的自嗨直播」。

國民黨主席朱立倫、民眾黨主席黃國昌昨會面共商國是之前，卓揆在立院受訪喊話，希望朝野能團結合作，也期盼在野能談出福國利民的內容，但一定要站在以台灣為本位、維護國家主權、使行政立法能順利溝通的立場，讓總統治國理念順利執行，才是國人之福。

對於朱立倫喊出「戰獨裁」，卓揆質疑，看到國民黨副主席連勝文現在還在中國訪問，國民黨副主席夏立言日前也赴中訪問，朱立倫說要「戰獨裁」，副主席卻跟獨裁政權寒暄握手、高談闊論，「一個政黨的形象已經非常模糊了」。

民進黨發言人吳崢表示，朱、黃二人說要團結，卻看到他們以團結為名，進行抹黑之實。他細數執政團隊自美國宣布對等關稅後的因應措施，包括賴清德總統與卓揆馬不停蹄與產業座談，絕非如在野黨所指沒做事。

卓榮泰 夏立言 對等關稅 朱立倫 柯建銘 賴清德 連勝文 黃國昌

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