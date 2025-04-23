冷眼集／選輸翻桌 賴總統須終止惡的循環

各國忙於應對美國總統川普貿易戰之際，民進黨加足馬力續推大罷免，此舉讓藍白陣營「團結」舉行峰會，兩黨也將共同上街「戰獨裁」。面對內外交迫情勢，尤其國內政局動盪，賴清德總統責無旁貸，必須終止「惡的循環」，避免國家繼續內耗。

賴政府執政以來，朝野對立一天比一天嚴重，民進黨並未思索如何化解朝野僵局，取而代之的是透過大罷免，持續抬升朝野對抗氣氛，目的就是藉由大罷免過程的政治動員，塑造藍綠對決氣氛，從中獲取政治紅利，綠營選輸就翻桌，選民都看在眼裡。

近日，司法機關偵辦罷免「死人連署」，大舉搜索、約談罷免綠營立委團體及國民黨地方黨部，屢遭在野黨質疑「辦藍不辦綠」；民進黨政府司法大刀揮來，一方面讓台北市長蔣萬安喊出立法院應該倒閣，也促成藍白陣營另類「團結」，將在周末上街發出對賴政府的怒吼。

對於賴政府而言，現在思考的或許是，藍白兩黨對於倒閣議題舉棋不定，各懷鬼胎，「團結」只是假象，根本無須理會。

然而，在全球急於應對川普貿易戰重大變局之際，民進黨卻仍忙著「對付」在野黨，豈非國際笑話？

前總統陳水扁日前示警，擔任總統就是要包容、尊重不同意見，清算在野絕對不是好辦法。與其持續推動大罷免壓迫在野黨，或放任朝野火車對撞，賴總統與民進黨應思考的是遞出橄欖枝，主動與在野黨對話，否則內部政治對抗難解，如何團結應對外部威脅？民眾的不滿，最終也將歸咎執政黨。