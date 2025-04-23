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黃國昌倡設在野平台 管中閔任召集人

聯合報／ 記者林銘翰鄭媁／台北報導
「在野領袖峰會」昨舉行，民眾黨主席黃國昌出席。記者陳正興／攝影
「在野領袖峰會」昨舉行，民眾黨主席黃國昌出席。記者陳正興／攝影

面對美國政府對等關稅衝擊，藍白兩黨領袖昨天共商國是時，民眾黨主席黃國昌提出訴求，我國必須堅守談判底線，條件不可低於主要貿易競爭對手，台美也必須簽訂自由貿易協定（ＦＴＡ）；他並拋出藍白兩黨建立在野平台，廣納縣市首長、學者專家、勞工與產業界代表心聲。

會後，黃國昌發文指出，藍白攜手創造平台，廣納各界提出「民間版衝擊影響評估」，謝謝台大前校長管中閔一口答應扛起召集人的重責大任，也謝謝國民黨主席朱立倫的善意回應，引領台灣勇敢向前。

朱立倫則表示，台灣面對關稅危機，六月即將迎來美債崩盤危機，民進黨卻每天都在喊「大罷免、大成功」。對於行政院八八○億元支持方案，他則加碼喊出提高特別預算到兩千億元，因應關稅與美債危機。

朱立倫也呼應「在野平台」表示，結合社會力量，至少以半年為期，大家一起努力，共同支持擴大內需、照顧產業的政策，讓關稅衝擊降到最低。

黃國昌在在野領袖峰會開場表示，面對世界重大變局，百工百業面臨衝擊，台灣曾經引以為傲的民主、自由與法治，竟然逐漸走向專制獨裁的道路，在野黨現在有共同責任，必須帶領人民找到出路與危局的解方，「當外面在亂的時候，我們自己不能亂；當外面在鬥的時候，我們沒有本錢內耗」。

黃國昌表示，回顧前總統蔡英文曾經說過，任何經貿談判不是告訴人民照單全收，而是在事前、事中都要開放民間社會參與，在野陣營則必須結合民間社會，希望政府部門至少要做到兩件事情，首先是堅守談判底線，條件不可低於主要貿易競爭對手；第二，台美必須簽訂ＦＴＡ，在野黨會作為執政黨最堅強的後盾，希望美國把台灣當成重要民主盟友。

黃國昌認為，政府無心也無能提出衝擊影響評估，國民黨與民眾黨能夠攜手創造平台，結合地方縣市首長、重要專家學者、產業及勞工代表心聲，共同提出民間版的衝擊影響評估，對象包括台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政、台中市長盧秀燕及管中閔等人。

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