聚焦司法正義 朱立倫重批綠共毀台

在野領袖峰會昨也聚焦司法正義。國民黨主席朱立倫批評掌權者揮司法大刀砍殺異己、消滅在野，「先砍民眾黨，再砍向國民黨」，從南到北完全不成比例對待，「紅共要消滅中華民國，綠共要毀掉台灣」，面對綠共當頭，藍白只有勇敢站出來。

北檢偵辦罷免綠營立委吳思瑤、吳沛憶提議書偽文案，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹日前無保請回。朱立倫說，賴清德總統就任十一個月來，先砍向民眾黨，前主席柯文哲至今被羈押八個多月，「有證據就拿出來」；最近更砍向國民黨，以黃呂錦茹為例，法官說沒有任何具體證據、只是臆測推測，就可以這樣押人取供？司法單位若是變成了賴清德指揮之下的東廠、鷹犬，將會是台灣民主很大的悲哀與危機。

朱立倫批評，怎麼會有一個國家領導人非友即敵、專門在內部找敵人？他從政以來，歷經李登輝、陳水扁、馬英九、蔡英文等總統，至今沒有一位領導人像現在一樣，完全不理會在野黨、把在野黨視為敵人。

民眾黨主席黃國昌表示，對於國民黨的遭遇，民眾黨的感觸非常深，因為這就是過去八個月的日常；民眾黨過去喊出「今天柯文哲，明天任何人」、「拒絕綠色獨裁，找回司法正義」，台灣人民長期爭取的民主、自由與法治，不應該受到一人一黨之私摧殘，更不希望再有人遭遇相同待遇。

黃國昌表示，未來將推動法院直播的修法，唯有讓陽光照進司法，才能讓違法濫權無所遁形；對於民進黨政客把政治黑手伸進司法檢調，同樣令人深惡痛絕，妨害司法公正罪同樣是司改國是會議的決議，藍白預計本會期完成三讀。

朱立倫回應，黃國昌所提司法現狀，他感慨良多也感同身受，民進黨掌權後全然拋棄研議司法改革，這就是獨裁者的心態，對於法庭直播、妨害司法公正等立法，國民黨團全力支持，這會期大家繼續團結共同推動。