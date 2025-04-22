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【即時短評】怕輸的在野黨 要怎麼贏？

聯合報／ 記者程平
「把民主還給台灣 -- 在野領袖峰會」上午舉行，國民黨主席朱立倫（右）與民眾黨主席黃國昌（左）對談。記者陳正興／攝影
「把民主還給台灣 -- 在野領袖峰會」上午舉行，國民黨主席朱立倫（右）與民眾黨主席黃國昌（左）對談。記者陳正興／攝影

台北市長蔣萬安先拋出倒閣議題，今天民眾黨主席黃國昌在藍白峰會後表示，倒閣救不了台灣專制獨裁；國民黨主席朱立倫也說，賴清德下台才是民眾最大的目標，國民黨會有策略，不是單純喊倒閣。兩位在野黨主席的說法，表面上是比蔣萬安更前進，實際上卻是權衡利弊後的說詞；但如果只是怕輸，要怎麼贏？

民眾黨在立院的席次，從上屆五席提升到這屆的八席，對民眾黨來說，的確達到選前設定的低標；但會有這樣的結果，也就是因為不敢賭大的，白話來說，就是輸不起，不敢博大的。

當時超過六成選民期待藍白共推一組正副總統參選人，但民眾黨卻始終堅持「獨樹一格」特定民調，不肯讓柯文哲屈就當副手，弄到在野不歡而散，民進黨繼續執政。當時就盛傳，民眾黨堅持不能和國民黨侯柯配，是怕小草不滿出走，選擇保守地守住立院席次，才會卻步。

這次倒閣亦然。民眾黨正經歷後柯文哲時代的低潮，如果倒閣重選，當然會擔心席次減少，所以黃國昌提出倒閣要以賴清德下台為前提，基本上同樣是不敢博一把，才會把絕不可能的前提當前提。

倒閣要能成功，需要在立院有過半的支持，因此，民眾黨不贊成倒閣，當然就變成朱立倫不蔣萬安呼應最強而有力的說詞。但向來就是精算大師的朱立倫，當然也會盤算，若倒閣後賴清德總統宣布解散國會，重選國民黨會不會輸，還不如集中火力面對民進黨的「精準罷免」，避免爭取連任主席的阻力加大，沒必要博大的。

況且，對一些連民進黨都知道罷不掉的藍委來說，寧可拖過大罷免這場秀，何必搞大重選惹塵埃；更不要說，在解散國會到完成重選間的空窗期，還有藍委會擔心沒了立委身分的保護傘，恐有被司法追殺的疑慮，也就更不敢博一把。

面對綠營策動的大罷免，在野批評這是違背民意的惡罷，更批評執政黨想藉由惡罷走向獨裁，必須讓賴政府下台。既然如此，發動倒閣，讓民意對賴政府做一次不信任投票，證明賴政府已失去民心，這是力拚逆轉勝的機會，反制大罷免落居下風，國民黨多個黨部還遭檢調搜索、人員被約談，黨內激憤，蔣萬安提出倒閣主張後，重振藍營士氣，但要否推動倒閣，仍要看朱立倫能否掌握時機反轉情勢，如果還是瞻前顧後反覆精算，恐又再一次錯失機會。

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