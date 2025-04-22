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在野高峰會回應倒閣 朱立倫：民眾目標是倒賴

中央社／ 台北22日電

國民黨主席朱立倫今天表示，台灣民主遇到最大危機，就是有一個國家領導人在內部找敵人，用司法大刀砍向民眾黨主席柯文哲；他強調，國民黨立場是倒閣、罷免與任何方式都不排除，一定有策略方法，不是單純喊倒閣，而目標是要「倒賴」。

國民黨、民眾黨今天上午舉行「把民主還給台灣：在野領袖峰會」，朱立倫與台灣民眾黨主席黃國昌出席商討美國關稅、國會改革、司法改革、罷免情勢等國家面臨挑戰議題，過程全程直播。

面對台北市長蔣萬安日前拋出倒閣說，黃國昌今天在峰會上表示，倒閣救不了台灣，倒閣也沒辦法解決專制獨裁的力量；對總統賴清德而言，行政院長卓榮泰是隨時可割可棄的對象，因此應該認真思考，如何抑制賴清德繼續專制獨裁。

朱立倫對此指出，現在去問台灣民眾想倒什麼，大家都說要「倒賴」，詢問台灣民眾希望誰下台，大家希望下台的是賴總統，因為大家都知道卓榮泰只是稻草人；真正需要下台、真正需要悔悟的是賴總統，讓賴總統改變或下台，才是民眾最大目標。

朱立倫強調，無論是倒閣、罷免、人民力量的展現，國民黨都不排除，但關鍵是「賴清德自己不動、換個稻草人，那我們在做什麼」；因此，國民黨一定會有策略、有方法、有步驟、有時間，不是單純的喊倒閣，而是要倒賴。

至於未來與民眾黨合作的目標與程度，朱立倫說，兩黨各有主體性，各有主張，但也有很多共同、可合作的空間，在國會可以合作，將來在地方也可以合作，在這一次的「反惡罷戰獨裁」集會，也希望大家能團結一致。

朱立倫表示，處於關稅貿易戰及美債危機，這半年是非常重要的關鍵期，在重要政策上大家一定要保持密切聯繫，全力以赴共同打拚。

對於司法議題，朱立倫也說，司法是社會公平正義的代表，絕非執政者拿來砍殺異己、消滅在野黨的工具，柯文哲被羈押已8個月，有證據應拿出來，而不是想押人取供，且司法最近也砍向國民黨，從南到北、完全不成比例對待。

朱立倫指出，相信國民黨跟民眾黨一樣，面對危機只有勇敢站出來，今天不只反紅共、也要反綠共，尤其今天在台灣內部，專制獨裁更是全民要唾棄。

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