民進黨：在野領袖峰會是政治潑髒水作秀攻擊

藍白今辦在野領袖峰會，民進黨批評藍白以關心產業、關心人民為名，卻變成政治潑髒水的作秀攻擊，民進黨舉出政府面對關稅衝擊的各項應變措施，表示絕非如在野黨所指沒做事。

國民黨主席朱立倫與台灣民眾黨主席黃國昌上午共同舉辦在野領袖峰會。

民進黨立委王義川與發言人吳崢、韓瑩隨後召開「藍白破壞法治聯誼會 勿把民主當違法遮羞布」記者會。

吳崢表示，在野黨有心與執政黨一同面對國家當前的挑戰，協助國人應對全球經濟變局是好事，但遺憾原本應該是良性對話場合，在野黨卻以「關心產業、關心人民」為名大潑髒水，抨擊政府面對關稅衝擊沒做事，這是大肆造謠。

吳崢與韓瑩接連細數執政團隊自美國宣布對等關稅後的因應措施，包括，政院提出新台幣880億元的產業支持方案、總統賴清德與行政院長卓榮泰馬不停蹄與產業座談，未來還會有持續更多百工百業交流。

吳崢質疑，朱、黃二人說要團結，卻看到他們以團結為名，進行抹黑之實。

吳崢說，民眾黨質疑政院未提出產業衝擊影響評估，但卓榮泰已赴立法院專案報告並如實整理各產業受到的衝擊影響，而報告當天，民眾黨立委卻未在場；吳崢質疑，黃國昌說沒有看到政院提出任何的衝擊影響評估，身為台灣第三大黨的黨主席，應該要做誠實的民意代表，為何當著全國百姓的面造謠。

吳崢並說，如果國民黨與民眾黨真的關心關稅衝擊，就應先支持對台電1000億元的補貼，這筆預算遭到藍白聯手刪除，當台電出現千億的財務缺口，必須調漲電價，恐讓台灣產業面對關稅衝擊更雪上加霜，支持台電預算就是對產業最直接的幫助。

另外，王義川說，白藍讓大家「聽了一個寂寞」，沒有進度，今天講的內容在藍白臉書都有逐字稿，而且一年多前都講過了，根本浪費大家時間。

王義川說，黃國昌稱「倒閣救不了台灣」，直接嗆蔣萬安，民眾黨對倒閣充滿了算計，因為如果倒閣，行政院長建請總統解散國會，「民眾黨會從8席，變成3個小席，小小小、3個小、3小席，所以他們當然不要」。

王義川還質疑，國民黨怎有資格說獨裁，最獨裁的是蔣萬安的曾祖父蔣介石，台灣人被蔣介石荼毒多久。