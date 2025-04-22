允參加426凱道集結 黃國昌：無差別罷免不會坐視不管

藍白今天共同舉辦在野領袖峰會，國民黨主席朱立倫邀請民眾黨主席黃國昌4月26日走上凱道。黃國昌當面應允，表示將代表民眾黨參與凱道集結，這場集結是人民的主場，盼所有人站出來向賴政府發出怒吼。

對於倒閣與罷免議題，黃國昌強調，倒閣救不了台灣，而罷免制度何時成為少數總統選輸後的翻桌工具，這種無差別濫用罷免制度，想藉此回到一黨專政，民眾黨不會坐視不管。

中國國民黨與台灣民眾黨今天上午共同舉行在野領袖峰會，商討內政與國際等議題，雙方進行3輪發言，場面氣氛融洽；朱立倫在會談中當面邀請黃國昌與民眾黨，參加4月26日的凱道遊行。

黃國昌表示，誠如朱立倫所言，26日在凱道的集結，不是任何政黨的主場，而是人民的主場，相信生活在這塊土地的台灣人，經過多年努力犧牲所爭取的自由、民主、法治與人權，不希望被任何個人、政黨的私心摧毀。

黃國昌強調，他會代表民眾黨參與凱道的集結，盼所有願守護台灣民主、捍衛法治的台灣人民一起站出來，對專制獨裁的總統賴清德與民進黨的倒行逆施，發出人民的怒吼。

至於倒閣與是否協助遭罷免的國民黨立委議題，黃國昌指出，倒閣救不了台灣，也沒辦法解決專制獨裁的力量。而罷免是為淘汰不適任立委的行動，例如不上班、不開會，開會時還極盡所能護航與造謠，這才是不適任立委。

黃國昌抨擊，罷免制度何時成為少數總統選輸後的翻桌工具，這種無差別濫用罷免制度，想藉此回到一黨專政，民眾黨不會坐視不管，民眾黨不僅是要為遭遇罷免的國民黨立委抱不平，還有更高的價值，就是不可讓執政者為所欲為。

談及司法改革，黃國昌指出，賴政府控制檢調與特定媒體，不僅關押前民眾黨主席柯文哲，也意圖摧毀民眾黨；民眾黨今年初舉辦自由廣場集結，主旨是「拒絕綠色獨裁，找回司法正義」，起身對抗的同時，更思考到不應再有其他人遭遇相同待遇。

黃國昌提到，民眾黨團將推動法庭直播，只有讓陽光照進司法，才能讓司法體系的違法濫權無所遁形。

對於媒體詢問民眾黨公職今天都別上「KP」徽章。黃國昌說明，柯文哲永遠把國家利益放在第一位，政黨與個人利益在此時此刻先放在旁邊；民眾黨與國民黨有不同的DNA，在一些問題上存在不同看法，也因此是兩個不同政黨。

黃國昌強調，即便如此，也不應消弭共同努力的價值，存異之外還要求同，他與朱立倫坐在這裡，是為了回應民眾期待，承擔執政黨不願承擔的責任。

黃國昌表示，他今天別上國旗與KP的徽章，但如果仔細看，他把國旗徽章放得比KP位置還高，這就是把國家利益放在首位的表現；民眾黨現在沒辦法跟柯文哲溝通，但他深信柯文哲現在不會只心繫個人，一定是心繫國家與人民，在外面的他們就該為民眾起身行動。