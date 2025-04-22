朱立倫談黨部遭搜黃國昌有感 藍白共推妨害司法公正罪

大罷免潮如火如荼，檢調偵辦幽靈連署案，上周發動大規模搜索約談，鎖定罷免民進黨立委團體，因而遭到外界質疑「辦藍不辦綠」。民眾黨主席黃國昌今天表示，對於國民黨的遭遇，民眾黨感觸非常深，未來會推動法庭直播的修法，並且完成妨害司法公正罪的三讀。

國民黨與民眾黨今天舉行「把民主還給台灣」在野領袖峰會，國民黨主席朱立倫談及地方黨部遭搜索，黃國昌聽聞後表示，民眾黨的感觸非常深，因為這一切的一切，就是過去8個月的日常。2024年8月30日，檢調衝進民眾黨中央黨部大搜索，「我們曾經發出沈痛控訴，如果連民眾黨部都能被搜索，賴清德總統還有哪裡不敢搜索。」

黃國昌指出，民眾黨去年9月5日舉行集會，「我們已經清楚跟台灣社會報告，『今天柯文哲明天任何人』，我們在追求的司法正義，不是任何個人的司法正義，而是屬於台灣人民的司法正義」，賴政府的目的就是關押民眾黨前主席柯文哲、摧毀民眾黨，面對如此高壓獨裁式的打壓，民眾黨沒有退卻半步，而是站在第一線勇於對抗。

黃國昌再指，民眾黨今年1月11日舉行聚會，喊出拒絕綠色獨裁、找回司法正義的口號，台灣人民長期爭取的民主、自由與法治，不應該因為一人一黨之私遭受摧殘，更不希望再有人遭遇相同待遇，因此未來將推動法院直播的修法，唯有讓陽光照進司法，才能讓違法濫權無所遁形。

黃國昌直言，針對社會重大矚目案件進行法庭直播，本來就是2017年司法國是會議的議程，司法不僅沒有改革，還繼續在走回頭路，「執政黨不做，在野黨來做；執政黨不想推動改革，就由在野黨推動改革。」

黃國昌表示，藍白兩黨去年在立法院合作，完成吹哨者保護法的立法，這是過去民進黨提出的政見，結果8年過去原地踏步，只有聽到政府不斷研議，「聽到民進黨研議，等於就是沒有要做」，當賴總統只想搞一黨專制的時候，在野黨守住國會就成為重要目標。

黃國昌也說，對於民進黨政客把政治黑手伸進司法檢調，民眾黨同樣感到深惡痛絕，包括民進黨立法院黨團總召、法務部前部長邱太三等人，這些掌握權力的政治人物，肆無忌憚地把手伸入司法，然而在台灣根本不構成犯罪，妨害司法公正罪同樣是司改國是會議的決議，藍白兩黨預計在本會期努力完成三讀程序。

黃國昌強調，在野黨除了監督民進黨政府，更要為台灣社會完成法治改變，「我們不是因為柯文哲個人，而是每個台灣人都不該遭受這樣的對待」，對於國民黨的遭遇，民眾黨感觸非常深，因為就是過去8個月的日常，套用一句柯文哲講過的話，「這塊土地還值得我們共同努力」。