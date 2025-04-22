吳思瑤以「死阿陸仔」稱呼對岸 批評藍白426遊行親共

國民黨與民眾黨合辦在野領袖峰會今天舉行，針對重大內政議題與國際挑戰展開在野對話與政策協商，雙方同意在26日上凱道遊行反獨裁。民進黨中央黨部與立院黨團今天同步舉行記者會回應。民進黨團幹事長吳思瑤表示，去年4月26日是國民黨立院黨團總召傅崐萁率藍委赴中的日子，今年426難道是擁抱「死阿陸仔（死大陸人）」的周年紀念嗎？

吳思瑤表示，國民黨主席朱立倫與民眾黨主席黃國昌今天會面，用16字總結就是了無新意、毫無亮點、貌合神離、各說各話。國民黨怕被大罷免，民眾黨則要保住8席立委、政黨利益。

吳思瑤說，黃國昌同意參加426遊行，是給了朱立倫面子，在倒閣議題上，黃國昌就打臉台北市長蔣萬安，也潑了朱立倫冷水。目前藍白共同利益，就是藍白合國會最大，但這再一次違逆了民意。

吳思瑤表示，朱黃二人今天談及川普關稅戰，都是老調重彈並沒有新建議。朱立倫今天不敢再講重回一中市場，說法稍稍做了修正，卻是把國際觀光客、國際市場拿來做遮羞布，終究還是要擁抱中國；黃國昌大談國際談判要有立院參與，但他並沒有相關經驗，恐怕只是不甘寂寞罷了。

民進黨發言人吳崢細數政府在面對關稅戰諸多作為，並表示，政府均有所因應，並非如朱立倫、黃國昌所言毫無應對之道。