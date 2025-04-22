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喊話賴清德 朱立倫：做些領袖該做的事

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
「把民主還給台灣--在野領袖峰會」上午舉行，國民黨主席朱立倫（右）與民眾黨主席黃國昌（左）對談。記者陳正興／攝影
「把民主還給台灣--在野領袖峰會」上午舉行，國民黨主席朱立倫（右）與民眾黨主席黃國昌（左）對談。記者陳正興／攝影

在野領袖峰會今登場，藍白能否達成長期合作結盟，引發關注。國民黨主席朱立倫表示，藍白兩黨各有主體性，但也有很多共同合作空間。他也說，人民最希望的是賴清德總統在就任周年前，至少該做一些民主國家領袖該做的事情，如果520前還不改變，人民的力量會從426凱道遊行展現出來。

藍白短時間內促成會談，賴清德受邀參與卻被民進黨批評。媒體詢問，在今日峰會之後，對賴總統促成朝野會談是否還有期待？

朱立倫表示，促成今天的見面絕不是單方面的舉動，而是雙方面的意願，藍白在國會、地方都有非常多交流合作，現階段碰到最嚴峻的挑戰，尤其是國際上以及民主的挑戰，他們的確應該坐下來取得一些共識。

朱立倫說，會中討論的兩大議題，難道與執政黨、與賴清德無關嗎？今天變成賴清德不做，在野黨在做；在野黨在溝通、執政黨在揶揄；在野黨在做事，執政黨在嘲笑，這是什麼樣的民主？民進黨不顧民生、不顧民主，在野就必須勇敢站出來。

朱立倫說，至於對賴清德還有沒有期待？他應該說，人民在倒數時間，賴總統在520就任一年以前，至少該做一些民主國家執政黨的領袖該做的事情，如果在520還不能改變的話，人民的力量會從26日的凱道展現出來。

此外，媒體詢問，藍白是否設定可合作的目標，或是考慮更長期合作？朱立倫說，兩黨各有主體性與主張，但在國會、地方也可以合作，這一次的反惡罷、戰獨裁，希望大家團結一致，所以他剛剛誠摯邀請民眾黨的朋友參加。接下來還會有一系列各地反惡罷、反綠共的活動，不管是個別立委或各地方團體舉辦，都誠摯邀請民眾黨一起參與。

朱立倫說，這半年是非常重要的關鍵期，尤其在關稅貿易戰、美債危機，他們一定要保持密切聯繫，秉持人民優先，全力以赴、共同打拚。

國民黨 執政黨 朱立倫 民眾黨 藍白 賴清德

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