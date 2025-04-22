藍白領袖峰會 黃國昌盼在野合作應對關稅衝擊

面對美國政府對等關稅衝擊，藍白兩黨領袖今天共商國是，民眾黨主席黃國昌提出訴求，我國必須堅守談判底線，條件不可低於主要貿易競爭對手，台美也必須簽訂自由貿易協定（FTA）。另外，藍白兩黨也將建立在野平台，廣納重要縣市首長、學者專家、勞工與產業界代表心聲。

國民黨與民眾黨今天舉行「把民主還給台灣」在野領袖峰會。黃國昌致詞時表示，面對世界發生重大變局，我國百工百業面臨衝擊，台灣曾經引以為傲的民主、自由與法治，竟然逐漸走向專制獨裁的道路，在野黨現在有共同責任，必須帶領人民找到出路與危機的解方，「當外面在亂的時候，我們自己不能亂；當外面在鬥的時候，我們沒有本錢內耗。」

黃國昌指出，面對當前世界變局，台灣內部必須團結，希望民進黨主席賴清德也能坐在這裡，相信是許多人民的共同希望，很遺憾沒有得到善意回應，自己不會揣測背後的原因，但是台灣不能因此停下腳步，此時此刻面對重大危機，在野黨選擇放下政黨與個人利益、把國家利益擺在第一優先，就是要帶領人民找到新的出路。

黃國昌表示，面對美國政府的高關稅政策，政府至今無法提出衝擊影響評估，前總統蔡英文曾經說過，經貿談判不是要人民照單全收，而是在事前、事中都要開放民間社會參與，因此在野陣營必須結合民間社會，希望政府部門至少要做到兩件事情。

黃國昌說，首先是堅守談判底線，條件不可低於主要貿易競爭對手，否則將對台灣經濟造成毀滅性的衝擊，未來不管每年補貼多少錢，恐怕都無法挽救負面衝擊。第二，台美必須簽訂自由貿易協定（FTA），在野黨會作為執政黨最堅強的後盾，希望美國把台灣當成重要民主盟友。

黃國昌認為，政府無心也無能提出衝擊影響評估，國民黨與民眾黨能夠攜手創造平台，結合地方縣市首長、重要專家學者、產業及勞工代表心聲，共同提出民間版的衝擊影響評估，對象包括台中市長盧秀燕、桃園市長張善政、台大前校長管中閔等人，而這個平台也應該持續性地運作下去。

黃國昌強調，對於執政黨不負責任、在國內找敵人的行為，兩大在野黨應該共同負起責任，藉此回應人民期待，「我們都是台灣人，生活在這塊土地」，或許彼此有不同的看法，但是大家都熱愛這國家，因此是時候捲起衣袖，共同攜手為台灣而努力。